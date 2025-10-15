https://1prime.ru/20251015/tomahawk-863536863.html
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk - 15.10.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk
Поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе, заявила официальный... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T12:15+0300
2025-10-15T12:15+0300
2025-10-15T12:15+0300
политика
мировая экономика
украина
запад
кая каллас
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_33724f0e7e1beecafba1fe7f18efe5dd.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга она привела слова главы евродипломатии Каллас: "Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее". "Всё это служит ещё одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чём они так любят рассуждать. Про политическую волю к миру киевского режима и говорить не приходится. Сознательно затягивая конфликт, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя", - сказала она в ходе брифинга.
https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863532980.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_2b05ffa3584e8013f5258dd160270001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, запад, кая каллас, мария захарова, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Кая Каллас, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk
Захарова назвала поддержку Каллас передачей Tomahawk свидетельством отсутствия воли к миру