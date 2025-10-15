Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk - 15.10.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk
политика
мировая экономика
украина
запад
кая каллас
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга она привела слова главы евродипломатии Каллас: "Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее". "Всё это служит ещё одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чём они так любят рассуждать. Про политическую волю к миру киевского режима и говорить не приходится. Сознательно затягивая конфликт, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя", - сказала она в ходе брифинга.
мировая экономика, украина, запад, кая каллас, мария захарова, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Кая Каллас, Мария Захарова, МИД РФ
12:15 15.10.2025
 
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМ. Захарова
М. Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она привела слова главы евродипломатии Каллас: "Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее".
"Всё это служит ещё одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чём они так любят рассуждать. Про политическую волю к миру киевского режима и говорить не приходится. Сознательно затягивая конфликт, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя", - сказала она в ходе брифинга.
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Сийярто оценил риск поставок ракет Tomahawk на Украину
