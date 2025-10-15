Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС - 15.10.2025
https://1prime.ru/20251015/tramp-863516477.html
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС
По словам президента США Дональда Трампа, страны, входящие в БРИКС, якобы массово выходят из состава этого объединения из-за угрозы введения торговых пошлин со... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T04:31+0300
2025-10-15T04:31+0300
мировая экономика
сша
бразилия
аргентина
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_0:136:2535:1562_1920x0_80_0_0_50e008af678da43fe0b40076b70cde64.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. По словам президента США Дональда Трампа, страны, входящие в БРИКС, якобы массово выходят из состава этого объединения из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Такое заявление он сделал во время встречи с лидером Аргентины Хавьером Милеем."И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США. — Прим. Ред.) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — заявил Трамп. Однако Трамп не уточнил, какие именно страны приняли решение о выходе из группы. На самом деле, с момента основания БРИКС ни одна страна не покинула его ряды. Американский президент охарактеризовал создание БРИКС как попытку нанести удар по доллару и пригрозил санкциями странам, которые рассматривают возможность присоединиться к этому объединению. В сентябре, в ходе виртуального саммита, лидеры стран БРИКС отметили, что торговля используется как инструмент вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает глобальное развитие. Они также подчеркнули, что односторонние действия и запугивания подрывают международный порядок и угрожают международному праву и установленным нормам. БРИКС — это межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в БРИКС вошли еще несколько стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, с 1 января 2025 года такими партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие. 6 января текущего года, после передачи председательства в БРИКС Бразилии, было объявлено о вступлении Индонезии в качестве полноправного члена.
сша
бразилия
аргентина
мировая экономика, сша, бразилия, аргентина, дональд трамп, юрий ушаков
Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС

Трамп заявил, что все страны якобы решили выйти из БРИКС, опасаясь пошлин США

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. По словам президента США Дональда Трампа, страны, входящие в БРИКС, якобы массово выходят из состава этого объединения из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Такое заявление он сделал во время встречи с лидером Аргентины Хавьером Милеем.
"И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США. — Прим. Ред.) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — заявил Трамп.
Однако Трамп не уточнил, какие именно страны приняли решение о выходе из группы. На самом деле, с момента основания БРИКС ни одна страна не покинула его ряды. Американский президент охарактеризовал создание БРИКС как попытку нанести удар по доллару и пригрозил санкциями странам, которые рассматривают возможность присоединиться к этому объединению.
В сентябре, в ходе виртуального саммита, лидеры стран БРИКС отметили, что торговля используется как инструмент вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает глобальное развитие. Они также подчеркнули, что односторонние действия и запугивания подрывают международный порядок и угрожают международному праву и установленным нормам.
БРИКС — это межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в БРИКС вошли еще несколько стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, с 1 января 2025 года такими партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие. 6 января текущего года, после передачи председательства в БРИКС Бразилии, было объявлено о вступлении Индонезии в качестве полноправного члена.
Мировая экономикаСШАБРАЗИЛИЯАРГЕНТИНАДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
