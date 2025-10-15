https://1prime.ru/20251015/tramp-863516477.html

"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС

"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС - 15.10.2025, ПРАЙМ

"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС

По словам президента США Дональда Трампа, страны, входящие в БРИКС, якобы массово выходят из состава этого объединения из-за угрозы введения торговых пошлин со... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T04:31+0300

2025-10-15T04:31+0300

2025-10-15T04:31+0300

мировая экономика

сша

бразилия

аргентина

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498769_0:136:2535:1562_1920x0_80_0_0_50e008af678da43fe0b40076b70cde64.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. По словам президента США Дональда Трампа, страны, входящие в БРИКС, якобы массово выходят из состава этого объединения из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Такое заявление он сделал во время встречи с лидером Аргентины Хавьером Милеем."И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США. — Прим. Ред.) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — заявил Трамп. Однако Трамп не уточнил, какие именно страны приняли решение о выходе из группы. На самом деле, с момента основания БРИКС ни одна страна не покинула его ряды. Американский президент охарактеризовал создание БРИКС как попытку нанести удар по доллару и пригрозил санкциями странам, которые рассматривают возможность присоединиться к этому объединению. В сентябре, в ходе виртуального саммита, лидеры стран БРИКС отметили, что торговля используется как инструмент вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает глобальное развитие. Они также подчеркнули, что односторонние действия и запугивания подрывают международный порядок и угрожают международному праву и установленным нормам. БРИКС — это межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в БРИКС вошли еще несколько стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, с 1 января 2025 года такими партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие. 6 января текущего года, после передачи председательства в БРИКС Бразилии, было объявлено о вступлении Индонезии в качестве полноправного члена.

https://1prime.ru/20251002/putin-863096104.html

https://1prime.ru/20251009/briks-863322127.html

сша

бразилия

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, бразилия, аргентина, дональд трамп, юрий ушаков