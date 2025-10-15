Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии объяснили, как США хотят переманить союзника России
Журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung выразил предположение, что президент США Дональд Трамп может попытаться наладить взаимодействие с Китаем
2025-10-15T04:41+0300
2025-10-15T04:41+0300
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung выразил предположение, что президент США Дональд Трамп может попытаться наладить взаимодействие с Китаем для увеличения давления на Россию с целью ускорения разрешения конфликта в Украине. "Трампу нужны союзники. Одним из таких союзников может стать Китай. Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить &lt;…&gt; (Россию. — Прим. Ред.) заключить мир", — написал он. Фасбендер полагает, что ключевая сложность для Трампа заключается в том, что Китаю невыгодно обострение отношений с Россией, однако Пекин также не заинтересован в тесных связях между Москвой и Вашингтоном. "Тем не менее, американский президент попытается привлечь Китай на свою сторону против России", — считает Фасбендер. По его мнению, Трамп может использовать торговые пошлины в качестве рычага давления на Китай, стремясь склонить его к совместным действиям по урегулированию украинского конфликта. "Но кто сказал, что Трамп не хочет также заставить Китай играть более активную роль в умиротворении украинской войны?", — предположил журналист. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов к поиску мирных решений, в то время как Киев занял выжидательную позицию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул, что украинская сторона не дала ответа на предложение создать рабочие группы для детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, высказанное на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения посетить Москву для проведения переговоров.
04:41 15.10.2025
 
BZ: Трамп попробует привлечь Китай для решения украинского конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung выразил предположение, что президент США Дональд Трамп может попытаться наладить взаимодействие с Китаем для увеличения давления на Россию с целью ускорения разрешения конфликта в Украине.
"Трампу нужны союзники. Одним из таких союзников может стать Китай. Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> (Россию. — Прим. Ред.) заключить мир", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Все решили выйти": Трамп обрушился на БРИКС
04:31
Фасбендер полагает, что ключевая сложность для Трампа заключается в том, что Китаю невыгодно обострение отношений с Россией, однако Пекин также не заинтересован в тесных связях между Москвой и Вашингтоном.
"Тем не менее, американский президент попытается привлечь Китай на свою сторону против России", — считает Фасбендер.
По его мнению, Трамп может использовать торговые пошлины в качестве рычага давления на Китай, стремясь склонить его к совместным действиям по урегулированию украинского конфликта.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Трамп заявил, что США не хотят навредить Китаю
12 октября, 20:09
"Но кто сказал, что Трамп не хочет также заставить Китай играть более активную роль в умиротворении украинской войны?", — предположил журналист.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов к поиску мирных решений, в то время как Киев занял выжидательную позицию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул, что украинская сторона не дала ответа на предложение создать рабочие группы для детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, высказанное на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения посетить Москву для проведения переговоров.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Трамп готов проявить разумный подход в переговорах с Китаем, заявил Вэнс
12 октября, 18:11
 
