https://1prime.ru/20251015/tramp-863516643.html

В Германии объяснили, как США хотят переманить союзника России

В Германии объяснили, как США хотят переманить союзника России - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Германии объяснили, как США хотят переманить союзника России

Журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung выразил предположение, что президент США Дональд Трамп может попытаться наладить взаимодействие с Китаем | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T04:41+0300

2025-10-15T04:41+0300

2025-10-15T04:41+0300

мировая экономика

россия

москва

китай

дональд трамп

сша

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_f974ad2512480adc014c19fdff706be3.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung выразил предположение, что президент США Дональд Трамп может попытаться наладить взаимодействие с Китаем для увеличения давления на Россию с целью ускорения разрешения конфликта в Украине. "Трампу нужны союзники. Одним из таких союзников может стать Китай. Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> (Россию. — Прим. Ред.) заключить мир", — написал он. Фасбендер полагает, что ключевая сложность для Трампа заключается в том, что Китаю невыгодно обострение отношений с Россией, однако Пекин также не заинтересован в тесных связях между Москвой и Вашингтоном. "Тем не менее, американский президент попытается привлечь Китай на свою сторону против России", — считает Фасбендер. По его мнению, Трамп может использовать торговые пошлины в качестве рычага давления на Китай, стремясь склонить его к совместным действиям по урегулированию украинского конфликта. "Но кто сказал, что Трамп не хочет также заставить Китай играть более активную роль в умиротворении украинской войны?", — предположил журналист. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов к поиску мирных решений, в то время как Киев занял выжидательную позицию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул, что украинская сторона не дала ответа на предложение создать рабочие группы для детального обсуждения гуманитарных, военных и политических аспектов, высказанное на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения посетить Москву для проведения переговоров.

https://1prime.ru/20251015/tramp-863516477.html

https://1prime.ru/20251012/tramp-863440177.html

https://1prime.ru/20251012/tramp-863438044.html

москва

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, москва, китай, дональд трамп, сша, дмитрий песков, владимир путин