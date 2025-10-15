Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали "красную линию" перед встречей Трампа с Зеленским - 15.10.2025
https://1prime.ru/20251015/tramp-863517248.html
В США назвали "красную линию" перед встречей Трампа с Зеленским
В США назвали "красную линию" перед встречей Трампа с Зеленским - 15.10.2025, ПРАЙМ
В США назвали "красную линию" перед встречей Трампа с Зеленским
Поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву может стать ключевым вопросом на встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T04:55+0300
2025-10-15T04:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву может стать ключевым вопросом на встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Deep Dive. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что передача только усугубит ситуацию и поднимет вероятность столкновения с Россией, потому что Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата", — сказал он. Дэвис подчеркнул, что в США осознают неспособность Украины самостоятельно управлять ракетами Tomahawk, что потребует участия американских военных и автоматически втянет Вашингтон в конфликт. "Если мы (Американцы. — Прим. Ред.) дадим украинцам эти установки, то фактически сами вступим в войну, а этого никто не хочет. Мы же не на ярмарке тщеславия", — пояснил Дэвис. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уже почти принял решение относительно возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хотел бы уточнить, как Киев намерен их использовать. Президент России Владимир Путин предупреждал, что использование Киевом таких ракет негативно скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Россия готова дать ответ на любые враждебные действия: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ракетам ATACMS и смогут справиться с новым видом вооружений.
04:55 15.10.2025
 
В США назвали "красную линию" перед встречей Трампа с Зеленским

Дэвис: поставки Tomahawk станут красной линией на встрече Трампа с Зеленским

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Поставка дальнобойных ракет Tomahawk Киеву может стать ключевым вопросом на встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что передача только усугубит ситуацию и поднимет вероятность столкновения с Россией, потому что Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата", — сказал он.
Дэвис подчеркнул, что в США осознают неспособность Украины самостоятельно управлять ракетами Tomahawk, что потребует участия американских военных и автоматически втянет Вашингтон в конфликт.
"Если мы (Американцы. — Прим. Ред.) дадим украинцам эти установки, то фактически сами вступим в войну, а этого никто не хочет. Мы же не на ярмарке тщеславия", — пояснил Дэвис.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уже почти принял решение относительно возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хотел бы уточнить, как Киев намерен их использовать.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что использование Киевом таких ракет негативно скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Россия готова дать ответ на любые враждебные действия: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ракетам ATACMS и смогут справиться с новым видом вооружений.
Мировая экономикаОбществоСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
