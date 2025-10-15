Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским - 15.10.2025
В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, европейские политики опасаются того, что президент США Дональд Трамп может блефовать,... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T07:15+0300
2025-10-15T07:15+0300
мировая экономика
киев
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, европейские политики опасаются того, что президент США Дональд Трамп может блефовать, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Такой вывод он сделал в эфире своего YouTube-канала. "Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского", — сказал он. Аналитик подчеркнул, что европейские лидеры испытывают недоверие к президенту США из-за его частого изменения позиции в отношении Украины. Однако они ощущают, что без помощи США поддерживать Киев бессмысленно. "Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно", — подчеркнул Меркурис. Ранее Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о продаже Украине крылатых ракет Tomahawk, но намерен уточнить, как киевский режим планирует их использовать. Президент России Владимир Путин отметил, что использование таких ракет Киевом может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Россия готова реагировать на любые агрессивные шаги: ее системы ПВО уже адаптированы к ракетам ATACMS и смогут справиться с новым вооружением.
киев
сша
украина
мировая экономика, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
07:15 15.10.2025
 
В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским

Меркурис: ЕС боится, что Трамп блефует, обещая Киеву ракеты Tomahawk

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, европейские политики опасаются того, что президент США Дональд Трамп может блефовать, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Такой вывод он сделал в эфире своего YouTube-канала.
"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского", — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что европейские лидеры испытывают недоверие к президенту США из-за его частого изменения позиции в отношении Украины. Однако они ощущают, что без помощи США поддерживать Киев бессмысленно.
"Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно", — подчеркнул Меркурис.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о продаже Украине крылатых ракет Tomahawk, но намерен уточнить, как киевский режим планирует их использовать.
Президент России Владимир Путин отметил, что использование таких ракет Киевом может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Россия готова реагировать на любые агрессивные шаги: ее системы ПВО уже адаптированы к ракетам ATACMS и смогут справиться с новым вооружением.
Мировая экономикаКиевСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
