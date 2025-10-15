https://1prime.ru/20251015/tramp-863519177.html

В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским

В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Британии испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским

По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, европейские политики опасаются того, что президент США Дональд Трамп может блефовать,... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T07:15+0300

2025-10-15T07:15+0300

2025-10-15T07:15+0300

мировая экономика

киев

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, европейские политики опасаются того, что президент США Дональд Трамп может блефовать, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Такой вывод он сделал в эфире своего YouTube-канала. "Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского", — сказал он. Аналитик подчеркнул, что европейские лидеры испытывают недоверие к президенту США из-за его частого изменения позиции в отношении Украины. Однако они ощущают, что без помощи США поддерживать Киев бессмысленно. "Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно", — подчеркнул Меркурис. Ранее Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о продаже Украине крылатых ракет Tomahawk, но намерен уточнить, как киевский режим планирует их использовать. Президент России Владимир Путин отметил, что использование таких ракет Киевом может негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона. Россия готова реагировать на любые агрессивные шаги: ее системы ПВО уже адаптированы к ракетам ATACMS и смогут справиться с новым вооружением.

https://1prime.ru/20251015/vstrecha-863518634.html

https://1prime.ru/20251015/ukraina-863518375.html

https://1prime.ru/20251015/ukraina-863518122.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир путин