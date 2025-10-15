Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским - 15.10.2025
В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским
В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским - 15.10.2025, ПРАЙМ
В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме должен склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине, пишет... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме должен склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине, пишет издание The American Conservative."Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию", — говорится в материале.Издание подчеркивает необходимость осторожности в вопросе отправки на Украину ракет Tomahawk, поскольку их использование для нанесения ударов по российской территории может спровоцировать ответную эскалацию и поставить под угрозу любые шаги к улучшению отношений между США и Россией.Дональд Трамп ранее подтвердил свои планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсудить с американским лидером возможность получения дальнобойного оружия.На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.Владимир Путин назвал обсуждение этого вопроса "понтажом" и подчеркнул, что Россия ответит укреплением своей системы ПВО. Президент также отметил, что поставки Tomahawk Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям, и добавил, что использование этих ракет невозможно без непосредственного участия американских военных.
16:46 15.10.2025
 
В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

TAC: Трампу нужно заставить Зеленского пойти на уступки в переговорах с Россией

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме должен склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине, пишет издание The American Conservative.
"Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию", — говорится в материале.
Издание подчеркивает необходимость осторожности в вопросе отправки на Украину ракет Tomahawk, поскольку их использование для нанесения ударов по российской территории может спровоцировать ответную эскалацию и поставить под угрозу любые шаги к улучшению отношений между США и Россией.
Дональд Трамп ранее подтвердил свои планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсудить с американским лидером возможность получения дальнобойного оружия.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Владимир Путин назвал обсуждение этого вопроса "понтажом" и подчеркнул, что Россия ответит укреплением своей системы ПВО. Президент также отметил, что поставки Tomahawk Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям, и добавил, что использование этих ракет невозможно без непосредственного участия американских военных.
