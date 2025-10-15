https://1prime.ru/20251015/tsb--863533818.html

ЦБ ожидает снижения прибыли банков на фоне роста резервов

ЦБ ожидает снижения прибыли банков на фоне роста резервов

2025-10-15T11:33+0300

экономика

банки

финансы

россия

рф

госдума

мсп

банк россии

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает в дальнейшем снижения прибыли банков на фоне роста резервов, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Действительно, в этом году банки получили неплохую прибыль. Она сопоставима до настоящего момента с уровнем прошлого года, но мы ожидаем, что дальше будет некоторое снижение. И факторы этой прибыльности несколько поменялись, поскольку, действительно, вы правы, что банки начинают активнее формировать резервы по потенциально плохим кредитам… действительно, сейчас мы видим, что они уже больше формируют резервы. Ситуация носит вполне управляемый характер, ничего критичного", - сказала она на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов в Госдуме. Также Данилова добавила, что на данный момент уровень "плохих кредитов" по корпоративным портфелям составляет 4,2%, "это немногим больше, чем было". "Но действительно, банки ожидают возможного ухудшения. Это связано с отдельными секторами, прежде всего ориентированными на экспорт... Также повышенные резервы банки ожидают по сектору МСП. И мы видим уже, что по рознице и по ипотеке качество существенно ухудшилось. За счет того, что в 2023-2024 годах банки активно очень кредитовали… В результате сейчас они, к сожалению, столкнулись с рисками, но здесь у нас еще есть дополнительная защита в виде макропруденциального буфера, который накоплен 1,3 триллиона рублей", - сказала она. Ранее Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли банков России на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей. Также, по данным регулятора, чистая прибыль российских банков в августе уменьшилась почти в 2 раза - до 203 миллиардов рублей против 397 миллиардов в июле. По итогам 2024 года банковский сектор заработал чистую прибыль в размере 3,8 триллиона рублей.

