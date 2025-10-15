https://1prime.ru/20251015/tsb--863555372.html
ЦБ сообщил о дефиците текущего счета платежного баланса России
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Текущий счет платежного баланса России в августе оказался дефицитным второй раз в 2025 году - отрицательное сальдо составило 0,9 миллиарда долларов, тогда как год назад в этом месяце был зафиксирован профицит в 2,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. "Дефицит счета текущих операций в августе 2025 года составил 0,9 млрд долларов США против профицита в размере 1,2 млрд долларов США в июле 2025 года. Основным фактором стало сокращение положительного сальдо торгового баланса из-за снижения экспорта после его значительного увеличения в июле. Средняя величина экспорта за июль-август сложилась близкой к среднемесячному значению за текущий год", - говорится в комментарии ЦБ. Дефицит текущего счета платежного баланса - редкое для России явление. В 2024 году было только два таких месяца: июль и декабрь. До этого дефицита не было почти четыре года, с августа 2020 года. А в 2025 году август стал вторым таким месяцем. Предварительные данные ЦБ говорили о дефиците текущего счета платежного баланса по итогам января 2025 года, но потом данные были уточнены - в этом месяце все же зафиксирован профицит. Однако обратная ситуация сложилась в июне - изначально ЦБ видел профицит, но затем понизил оценку до -0,3 миллиарда долларов.
