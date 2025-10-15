https://1prime.ru/20251015/tsb-863534456.html
ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля
ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля - 15.10.2025
ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля
Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:37+0300
2025-10-15T11:37+0300
2025-10-15T11:37+0300
экономика
рынок
банки
алексей заботкин
госдума
банк россии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин. "По поводу курса, мы прогнозы по курсу не даем, но я еще раз повторю, очень важный посыл, что в условиях, когда в стране инфляция низкая, самоподдерживающегося ослабления обменного курса в принципе быть не может", - сказал он на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению в Госдуме основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Заботкин добавил, что курс будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, и низкая инфляция позволяет в том числе стабилизировать обменный курс. "На каком именно уровне, да, это зависит от внешних условий", - отметил он. "При низкой инфляции самоподдерживающегося значительного ослабления обменного курса по отношению к его долгосрочному равновесию происходить не должно. Понятное дело, что краткосрочно курс может сильно колебаться, причем не только курс рубля, а любой другой валюты", - также сказал Заботкин.
ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля
