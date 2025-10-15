https://1prime.ru/20251015/tsb-863534456.html

ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля

ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля - 15.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля

Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T11:37+0300

2025-10-15T11:37+0300

2025-10-15T11:37+0300

экономика

рынок

банки

алексей заботкин

госдума

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин. "По поводу курса, мы прогнозы по курсу не даем, но я еще раз повторю, очень важный посыл, что в условиях, когда в стране инфляция низкая, самоподдерживающегося ослабления обменного курса в принципе быть не может", - сказал он на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению в Госдуме основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Заботкин добавил, что курс будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, и низкая инфляция позволяет в том числе стабилизировать обменный курс. "На каком именно уровне, да, это зависит от внешних условий", - отметил он. "При низкой инфляции самоподдерживающегося значительного ослабления обменного курса по отношению к его долгосрочному равновесию происходить не должно. Понятное дело, что краткосрочно курс может сильно колебаться, причем не только курс рубля, а любой другой валюты", - также сказал Заботкин.

https://1prime.ru/20251015/tsb--863533818.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, банки, алексей заботкин, госдума, банк россии