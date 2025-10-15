https://1prime.ru/20251015/tsb-863552415.html
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса - 15.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса
Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:06+0300
2025-10-15T16:06+0300
2025-10-15T16:06+0300
экономика
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка России. "Ценовые ожидания бизнеса существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, но остались ниже средних показателей 2024 – начала 2025 года. Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в торговле", - говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 9 октября. Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, сообщается в документе. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре составил 4,2% после 2,9% в сентябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики (0,7 и 0,6%), максимальный – розничной торговли (9,4%). В октябре в целом по экономике рост текущих отпускных цен на продукцию предприятий после замедления в предыдущие два месяца немного ускорился, оставаясь вблизи минимумов с начала 2023 года. Ускорение наблюдалось практически во всех отраслях экономики, за исключением электроэнергетики. "В сельском хозяйстве впервые с августа 2023 года отмечалось снижение отпускных цен. Рост издержек предприятий в октябре в целом по экономике и во всех основных отраслях ускорился до максимальных значений с марта. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и арендной платы", - также сообщает регулятор.
https://1prime.ru/20251015/tsb-863534456.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса
ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в октябре выросли впервые с января 2025 года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка России.
"Ценовые ожидания бизнеса существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, но остались ниже средних показателей 2024 – начала 2025 года. Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в торговле", - говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 9 октября.
Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, сообщается в документе. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре составил 4,2% после 2,9% в сентябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики (0,7 и 0,6%), максимальный – розничной торговли (9,4%).
В октябре в целом по экономике рост текущих отпускных цен на продукцию предприятий после замедления в предыдущие два месяца немного ускорился, оставаясь вблизи минимумов с начала 2023 года. Ускорение наблюдалось практически во всех отраслях экономики, за исключением электроэнергетики.
"В сельском хозяйстве впервые с августа 2023 года отмечалось снижение отпускных цен. Рост издержек предприятий в октябре в целом по экономике и во всех основных отраслях ускорился до максимальных значений с марта. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и арендной платы", - также сообщает регулятор.
ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля