ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса

ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса - 15.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса

Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T16:06+0300

2025-10-15T16:06+0300

2025-10-15T16:06+0300

экономика

россия

банк россии

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка России. "Ценовые ожидания бизнеса существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, но остались ниже средних показателей 2024 – начала 2025 года. Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в торговле", - говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 9 октября. Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, сообщается в документе. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре составил 4,2% после 2,9% в сентябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики (0,7 и 0,6%), максимальный – розничной торговли (9,4%). В октябре в целом по экономике рост текущих отпускных цен на продукцию предприятий после замедления в предыдущие два месяца немного ускорился, оставаясь вблизи минимумов с начала 2023 года. Ускорение наблюдалось практически во всех отраслях экономики, за исключением электроэнергетики. "В сельском хозяйстве впервые с августа 2023 года отмечалось снижение отпускных цен. Рост издержек предприятий в октябре в целом по экономике и во всех основных отраслях ускорился до максимальных значений с марта. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и арендной платы", - также сообщает регулятор.

