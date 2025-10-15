Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/tsb-863552415.html
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса - 15.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса
Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:06+0300
2025-10-15T16:06+0300
экономика
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка России. "Ценовые ожидания бизнеса существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, но остались ниже средних показателей 2024 – начала 2025 года. Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в торговле", - говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 9 октября. Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, сообщается в документе. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре составил 4,2% после 2,9% в сентябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики (0,7 и 0,6%), максимальный – розничной торговли (9,4%). В октябре в целом по экономике рост текущих отпускных цен на продукцию предприятий после замедления в предыдущие два месяца немного ускорился, оставаясь вблизи минимумов с начала 2023 года. Ускорение наблюдалось практически во всех отраслях экономики, за исключением электроэнергетики. "В сельском хозяйстве впервые с августа 2023 года отмечалось снижение отпускных цен. Рост издержек предприятий в октябре в целом по экономике и во всех основных отраслях ускорился до максимальных значений с марта. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и арендной платы", - также сообщает регулятор.
https://1prime.ru/20251015/tsb-863534456.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России
16:06 15.10.2025
 
ЦБ отметил рост ценовых ожиданий бизнеса

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в октябре выросли впервые с января 2025 года

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в октябре существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, сообщается в документе Банка России.
"Ценовые ожидания бизнеса существенно увеличились впервые с января 2025 года и вернулись к средним значениям 2023 года, но остались ниже средних показателей 2024 – начала 2025 года. Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в торговле", - говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 9 октября.
Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, сообщается в документе. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре составил 4,2% после 2,9% в сентябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики (0,7 и 0,6%), максимальный – розничной торговли (9,4%).
В октябре в целом по экономике рост текущих отпускных цен на продукцию предприятий после замедления в предыдущие два месяца немного ускорился, оставаясь вблизи минимумов с начала 2023 года. Ускорение наблюдалось практически во всех отраслях экономики, за исключением электроэнергетики.
"В сельском хозяйстве впервые с августа 2023 года отмечалось снижение отпускных цен. Рост издержек предприятий в октябре в целом по экономике и во всех основных отраслях ускорился до максимальных значений с марта. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и арендной платы", - также сообщает регулятор.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
ЦБ не ожидает самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля
11:37
 
ЭкономикаРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала