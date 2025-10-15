https://1prime.ru/20251015/tsb-863553515.html
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-августе 2025 года снизилось до 75,5 миллиарда долларов с 88,7 миллиарда долларов в январе-августе 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 75,5 миллиарда долларов США с 88,7 миллиарда долларов США в январе-августе 2024 года в основном в результате сокращения экспорта минеральных продуктов, частично компенсированного ростом поставок неэнергетических товаров. Объемы импорта практически не изменились", - говорится в сообщении.
