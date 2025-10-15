https://1prime.ru/20251015/tsb-863553898.html

ЦБ оценил условия кредитования предприятий в октябре

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в октябре не изменились и остались примерно такими же, как в сентябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Изменение условий кредитования в октябре предприятия оценили примерно так же, как и в сентябре", - говорится в материале ЦБ. Также отмечается, что увеличились в равной степени доли предприятий, сообщивших как о смягчении условий кредитования, так и об их ужесточении. А общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор. "Среди отраслей ухудшение оценок условий кредитования отметили предприятия сельского хозяйства, транспортировки и хранения, а также сферы услуг (преимущественно малые и микропредприятия)", - сообщает Банк России. Раннее, в сентябре, по оценке ЦБ, условия кредитования предприятий страны ухудшились по сравнению с предшествовавшим месяцем.

