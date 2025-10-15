https://1prime.ru/20251015/tsb-863554754.html
ЦБ оценил темпы роста деловой активности в России
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в октябре составил 2,6 пункта, что выше значений предыдущих трех месяцев, деловая активность продолжила расти умеренными темпами, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Мониторинг предприятий".
"В октябре ИБК возрос до 2,6 пункта после 1,2 пункта месяцем ранее, он находится в середине диапазона, наблюдавшегося в период умеренного роста 2017-2019 годов. Рост индикатора по сравнению с сентябрем определялся положительной динамикой как оценок текущей ситуации, так и краткосрочных ожиданий... Деловая активность продолжила расти умеренными темпами. При этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям", - говорится в материале.
Текущие оценки бизнес-климата в октябре увеличились после заметного снижения в предыдущем месяце и вернулись к уровням июля-августа текущего года, также отмечает ЦБ.
"Позитивная динамика отмечалась в большинстве отраслей (за исключением транспортного комплекса, розничной торговли и водоснабжения). В большей степени это было обусловлено улучшением по сравнению с сентябрем оценок текущей ситуации по выпуску", - говорится в документе.
Краткосрочные ожидания компаний в октябре продолжили повышаться третий месяц подряд. Улучшение ожиданий было характерно практически для всех укрупненных видов деятельности, кроме торговли и сферы услуг. Наиболее позитивными среди всех отраслей оставались ожидания в сельском хозяйстве, где их уровень обновил локальный максимум текущего года.
"ИБК повысился по всем группам предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия). Наиболее заметный рост оценок делового климата отмечался в группе средних предприятий, тогда как оценки крупных компаний, а также малых и микропредприятий увеличились в меньшей степени", - сообщает регулятор.
