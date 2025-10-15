Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил темпы роста деловой активности в России
Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в октябре составил 2,6 пункта, что выше значений предыдущих трех месяцев, деловая активность продолжила расти... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T16:27+0300
2025-10-15T16:27+0300
экономика
россия
финансы
рф
банк россии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в октябре составил 2,6 пункта, что выше значений предыдущих трех месяцев, деловая активность продолжила расти умеренными темпами, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Мониторинг предприятий". "В октябре ИБК возрос до 2,6 пункта после 1,2 пункта месяцем ранее, он находится в середине диапазона, наблюдавшегося в период умеренного роста 2017-2019 годов. Рост индикатора по сравнению с сентябрем определялся положительной динамикой как оценок текущей ситуации, так и краткосрочных ожиданий... Деловая активность продолжила расти умеренными темпами. При этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям", - говорится в материале. Текущие оценки бизнес-климата в октябре увеличились после заметного снижения в предыдущем месяце и вернулись к уровням июля-августа текущего года, также отмечает ЦБ. "Позитивная динамика отмечалась в большинстве отраслей (за исключением транспортного комплекса, розничной торговли и водоснабжения). В большей степени это было обусловлено улучшением по сравнению с сентябрем оценок текущей ситуации по выпуску", - говорится в документе. Краткосрочные ожидания компаний в октябре продолжили повышаться третий месяц подряд. Улучшение ожиданий было характерно практически для всех укрупненных видов деятельности, кроме торговли и сферы услуг. Наиболее позитивными среди всех отраслей оставались ожидания в сельском хозяйстве, где их уровень обновил локальный максимум текущего года. "ИБК повысился по всем группам предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия). Наиболее заметный рост оценок делового климата отмечался в группе средних предприятий, тогда как оценки крупных компаний, а также малых и микропредприятий увеличились в меньшей степени", - сообщает регулятор.
россия, финансы, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
16:27 15.10.2025
 
ЦБ оценил темпы роста деловой активности в России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в октябре составил 2,6 пункта, что выше значений предыдущих трех месяцев, деловая активность продолжила расти умеренными темпами, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Мониторинг предприятий".
"В октябре ИБК возрос до 2,6 пункта после 1,2 пункта месяцем ранее, он находится в середине диапазона, наблюдавшегося в период умеренного роста 2017-2019 годов. Рост индикатора по сравнению с сентябрем определялся положительной динамикой как оценок текущей ситуации, так и краткосрочных ожиданий... Деловая активность продолжила расти умеренными темпами. При этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям", - говорится в материале.
Текущие оценки бизнес-климата в октябре увеличились после заметного снижения в предыдущем месяце и вернулись к уровням июля-августа текущего года, также отмечает ЦБ.
"Позитивная динамика отмечалась в большинстве отраслей (за исключением транспортного комплекса, розничной торговли и водоснабжения). В большей степени это было обусловлено улучшением по сравнению с сентябрем оценок текущей ситуации по выпуску", - говорится в документе.
Краткосрочные ожидания компаний в октябре продолжили повышаться третий месяц подряд. Улучшение ожиданий было характерно практически для всех укрупненных видов деятельности, кроме торговли и сферы услуг. Наиболее позитивными среди всех отраслей оставались ожидания в сельском хозяйстве, где их уровень обновил локальный максимум текущего года.
"ИБК повысился по всем группам предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия). Наиболее заметный рост оценок делового климата отмечался в группе средних предприятий, тогда как оценки крупных компаний, а также малых и микропредприятий увеличились в меньшей степени", - сообщает регулятор.
