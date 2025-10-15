https://1prime.ru/20251015/tsivilev-863550722.html
Минэнерго ждет нового рекорда энергопотребления в России этой зимой
2025-10-15T15:33+0300
энергетика
россия
газ
рф
сергей цивилев
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предполагает, что предстоящей зимой пик энергопотребления в стране побьет летний рекорд, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. "Каждый полгода бьем исторический максимум по электрической энергии. В прошлом году осенне-зимний период был максимум (относительно - ред.) предыдущего лета. Этим летом мы побили зиму. И мы сейчас предполагаем, что этой зимой мы побьем лето", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Минэнерго ожидает роста потребления угля в странах Восточной Азии