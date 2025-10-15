https://1prime.ru/20251015/tsivilev-863550722.html

Минэнерго ждет нового рекорда энергопотребления в России этой зимой

энергетика

россия

газ

рф

сергей цивилев

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предполагает, что предстоящей зимой пик энергопотребления в стране побьет летний рекорд, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. "Каждый полгода бьем исторический максимум по электрической энергии. В прошлом году осенне-зимний период был максимум (относительно - ред.) предыдущего лета. Этим летом мы побили зиму. И мы сейчас предполагаем, что этой зимой мы побьем лето", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Российской энергетической недели. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

россия, газ, рф, сергей цивилев, российская энергетическая неделя — 2025