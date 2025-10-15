https://1prime.ru/20251015/tsivilev-863557049.html
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону в России, более 96% подготовки позади, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. "Мы завершаем подготовку к ОЗП (сенне-зимнему периоду - ред.)… на сегодняшний момент оцениваем, что более 96% подготовки мы уже сделали", – сказал он в интервью "России 24" в рамках "Российской энергетической недели". РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
