Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251015/tsivilev-863557049.html
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону в России, более 96% подготовки позади, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T17:02+0300
2025-10-15T17:02+0300
энергетика
россия
сергей цивилев
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863556704_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16719584c4ead36aead31a13429aac50.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону в России, более 96% подготовки позади, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. "Мы завершаем подготовку к ОЗП (сенне-зимнему периоду - ред.)… на сегодняшний момент оцениваем, что более 96% подготовки мы уже сделали", – сказал он в интервью "России 24" в рамках "Российской энергетической недели". РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
https://1prime.ru/20251015/tsivilev-863550722.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863556704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da7bd064838df4434ccac7b417537d64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей цивилев, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, Сергей Цивилев, Российская энергетическая неделя — 2025
17:02 15.10.2025
 
Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону

Цивилев сообщил о завершении подготовки к отопительному сезону

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго завершает подготовку к отопительному сезону в России, более 96% подготовки позади, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
"Мы завершаем подготовку к ОЗП (сенне-зимнему периоду - ред.)… на сегодняшний момент оцениваем, что более 96% подготовки мы уже сделали", – сказал он в интервью "России 24" в рамках "Российской энергетической недели".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Минэнерго ждет нового рекорда энергопотребления в России этой зимой
15:33
 
ЭнергетикаРОССИЯСергей ЦивилевРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала