Премьер Белоруссии оценил сотрудничество с Россией в сфере промышленности

МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что сотрудничество с Россией в сфере промышленности близко к идеальному, есть значимые успехи. "В последнее время наше сотрудничество если не идеально, то весьма близко к этому состоянию", - сказал премьер Белоруссии в ходе встречи в Минске с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым. Он попросил министра передать слова благодарности своему коллеге Михаилу Мишустину за организацию визита делегации российского Минпромторга в Минск. "Отношения, которые сложились между правительствами России и Беларуси, тоже можно охарактеризовать как находящиеся на очень высоком уровне. Доверительные отношения. Многие вопросы удалось за последнее время решить. Сегодня мы с коллегами обсудим состояние нашего сотрудничества в промышленной сфере. Есть успехи, и значимые успехи", - сказал Турчин. Он добавил, что если и есть какие-то проблемы во взаимодействии в промышленной сфере, то они вполне решаемы, в том числе могут быть решены и в ходе данной встречи.

