Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Белоруссии оценил сотрудничество с Россией в сфере промышленности - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/turchin-863539113.html
Премьер Белоруссии оценил сотрудничество с Россией в сфере промышленности
Премьер Белоруссии оценил сотрудничество с Россией в сфере промышленности - 15.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии оценил сотрудничество с Россией в сфере промышленности
Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что сотрудничество с Россией в сфере промышленности близко к идеальному, есть значимые успехи. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T12:39+0300
2025-10-15T12:39+0300
экономика
россия
промышленность
белоруссия
минск
рф
антон алиханов
михаил мишустин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что сотрудничество с Россией в сфере промышленности близко к идеальному, есть значимые успехи. "В последнее время наше сотрудничество если не идеально, то весьма близко к этому состоянию", - сказал премьер Белоруссии в ходе встречи в Минске с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым. Он попросил министра передать слова благодарности своему коллеге Михаилу Мишустину за организацию визита делегации российского Минпромторга в Минск. "Отношения, которые сложились между правительствами России и Беларуси, тоже можно охарактеризовать как находящиеся на очень высоком уровне. Доверительные отношения. Многие вопросы удалось за последнее время решить. Сегодня мы с коллегами обсудим состояние нашего сотрудничества в промышленной сфере. Есть успехи, и значимые успехи", - сказал Турчин. Он добавил, что если и есть какие-то проблемы во взаимодействии в промышленной сфере, то они вполне решаемы, в том числе могут быть решены и в ходе данной встречи.
https://1prime.ru/20251012/belorussiya-863444659.html
белоруссия
минск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, белоруссия, минск, рф, антон алиханов, михаил мишустин, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, РФ, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Минпромторг
12:39 15.10.2025
 
Премьер Белоруссии оценил сотрудничество с Россией в сфере промышленности

Турчин: сотрудничество с Россией в промышленности близко к идеальному

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что сотрудничество с Россией в сфере промышленности близко к идеальному, есть значимые успехи.
"В последнее время наше сотрудничество если не идеально, то весьма близко к этому состоянию", - сказал премьер Белоруссии в ходе встречи в Минске с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым.
Он попросил министра передать слова благодарности своему коллеге Михаилу Мишустину за организацию визита делегации российского Минпромторга в Минск.
"Отношения, которые сложились между правительствами России и Беларуси, тоже можно охарактеризовать как находящиеся на очень высоком уровне. Доверительные отношения. Многие вопросы удалось за последнее время решить. Сегодня мы с коллегами обсудим состояние нашего сотрудничества в промышленной сфере. Есть успехи, и значимые успехи", - сказал Турчин. Он добавил, что если и есть какие-то проблемы во взаимодействии в промышленной сфере, то они вполне решаемы, в том числе могут быть решены и в ходе данной встречи.
Пассажиры поднимаются по трапу на борт самолета белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск.
Белоруссия надеется на скорую реализацию решения США по "Белавиа"
12 октября, 22:50
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьБЕЛОРУССИЯМИНСКРФАнтон АлихановМихаил МишустинМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала