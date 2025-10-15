https://1prime.ru/20251015/turist-863529286.html

В Саудовской Аравии оценили открытие прямого авиасообщения с Россией

Саудовская Аравия рассчитывает на рост потока российских туристов с открытием прямых рейсов между Эр-Риядом и Москвой, сообщил министр энергетики Саудовской... | 15.10.2025, ПРАЙМ

экономика

туризм

бизнес

россия

саудовская аравия

москва

российская энергетическая неделя — 2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия рассчитывает на рост потока российских туристов с открытием прямых рейсов между Эр-Риядом и Москвой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в ходе Российской энергетической недели (РЭН). "Совсем недавно, как вам известно, было установлено прямое авиасообщение между Эр-Риядом и Москвой. И я думаю, вы уже заметили приток саудовских туристов, эти потоки будут увеличиваться. Насколько я понимаю, и приток российских туристов в Саудовскую Аравию также растет и продолжит расти. Мы рассчитываем увеличить эти потоки", - сказал министр. Он также отметил, что саудовский орган, отвечающий за туризм, открыл представительство в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

саудовская аравия

москва

