В Саудовской Аравии оценили открытие прямого авиасообщения с Россией
В Саудовской Аравии оценили открытие прямого авиасообщения с Россией
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия рассчитывает на рост потока российских туристов с открытием прямых рейсов между Эр-Риядом и Москвой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в ходе Российской энергетической недели (РЭН). "Совсем недавно, как вам известно, было установлено прямое авиасообщение между Эр-Риядом и Москвой. И я думаю, вы уже заметили приток саудовских туристов, эти потоки будут увеличиваться. Насколько я понимаю, и приток российских туристов в Саудовскую Аравию также растет и продолжит расти. Мы рассчитываем увеличить эти потоки", - сказал министр. Он также отметил, что саудовский орган, отвечающий за туризм, открыл представительство в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
туризм, бизнес, россия, саудовская аравия, москва, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, Российская энергетическая неделя — 2025
10:28 15.10.2025
 
В Саудовской Аравии оценили открытие прямого авиасообщения с Россией

Салман: Саудовская Аравия рассчитывает на рост потока российских туристов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Саудовская Аравия рассчитывает на рост потока российских туристов с открытием прямых рейсов между Эр-Риядом и Москвой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в ходе Российской энергетической недели (РЭН).
"Совсем недавно, как вам известно, было установлено прямое авиасообщение между Эр-Риядом и Москвой. И я думаю, вы уже заметили приток саудовских туристов, эти потоки будут увеличиваться. Насколько я понимаю, и приток российских туристов в Саудовскую Аравию также растет и продолжит расти. Мы рассчитываем увеличить эти потоки", - сказал министр.
Он также отметил, что саудовский орган, отвечающий за туризм, открыл представительство в Москве.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
