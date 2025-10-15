Польша приступила к строительству своей первой АЭС

https://1prime.ru/20251015/tusk-863547164.html

ВАРШАВА, 15 окт – ПРАЙМ. Польша приступила к физическому строительству своей первой атомной электростанции, объявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на месте строительства в гмине Хочево. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. "Мы находимся в месте символическом, в одном из важнейших мест для будущего Польши. Собственно говоря, начинается строительство, которое обещали на протяжении долгих лет и готовили на протяжении долгих месяцев. Это строительство первой польской атомной электростанции", - сказал Туск. Он отметил, что электроэнергии, которую будет вырабатывать первая польская АЭС, должно хватить для нужд 12 миллионов домохозяйств. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки АЭС по плану будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 гигаватт.

