СМИ: передача Украине Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Передача Киеву американского ракетного комплекса средней дальности Typhon, необходимого для запуска ракет Tomahawk, приблизит США к прямой конфронтации с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных чиновников. "Для запуска Tomahawk Украине понадобится американская армейская пусковая установка под названием Typhon, (ее передача стала бы - ред.) шагом, который, по словам военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией", - пишет издание. Газета подчеркивает, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что продажа Киеву Tomahawk будет означать качественно новый уровень эскалации. В ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября Путин заявил, что применение Tomahawk без прямого участия американских военных невозможно, отметив, что это будет означать качественно новый этап эскалации между Россией и Соединенными Штатами. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

