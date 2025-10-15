Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: передача Украине Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20251015/typhon--863531714.html
СМИ: передача Украине Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией
СМИ: передача Украине Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: передача Украине Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией
Передача Киеву американского ракетного комплекса средней дальности Typhon, необходимого для запуска ракет Tomahawk, приблизит США к прямой конфронтации с... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:15+0300
2025-10-15T11:15+0300
вооружения
россия
мировая экономика
украина
сша
киев
владимир путин
джей ди вэнс
сергей лавров
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Передача Киеву американского ракетного комплекса средней дальности Typhon, необходимого для запуска ракет Tomahawk, приблизит США к прямой конфронтации с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных чиновников. "Для запуска Tomahawk Украине понадобится американская армейская пусковая установка под названием Typhon, (ее передача стала бы - ред.) шагом, который, по словам военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией", - пишет издание. Газета подчеркивает, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что продажа Киеву Tomahawk будет означать качественно новый уровень эскалации. В ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября Путин заявил, что применение Tomahawk без прямого участия американских военных невозможно, отметив, что это будет означать качественно новый этап эскалации между Россией и Соединенными Штатами. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251015/ryutte--863524571.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_641505714b3a347626cc375495a37615.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, сша, киев, владимир путин, джей ди вэнс, сергей лавров, new york times, валдай, fox news
Вооружения, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, Сергей Лавров, New York Times, Валдай, Fox News
11:15 15.10.2025
 
СМИ: передача Украине Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией

NYT: передача Typhon Украине станет шагом США к прямой конфронтации с Россией

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
НАТО, Россия, США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Передача Киеву американского ракетного комплекса средней дальности Typhon, необходимого для запуска ракет Tomahawk, приблизит США к прямой конфронтации с Россией, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных чиновников.
"Для запуска Tomahawk Украине понадобится американская армейская пусковая установка под названием Typhon, (ее передача стала бы - ред.) шагом, который, по словам военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией", - пишет издание.
Газета подчеркивает, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что продажа Киеву Tomahawk будет означать качественно новый уровень эскалации.
В ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября Путин заявил, что применение Tomahawk без прямого участия американских военных невозможно, отметив, что это будет означать качественно новый этап эскалации между Россией и Соединенными Штатами.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине
09:36
 
ВооруженияРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевВладимир ПутинДжей Ди ВэнсСергей ЛавровNew York TimesВалдайFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала