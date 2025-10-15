Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили переговоры с Китаем об отмене пошлин на уголь - 15.10.2025
В Минэнерго оценили переговоры с Китаем об отмене пошлин на уголь
2025-10-15T15:10+0300
2025-10-15T15:10+0300
энергетика
россия
рф
китай
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/79520/93/795209327_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_31d4aa74bdc8069ea2bfdc2db05a5ad5.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ позитивно оценивает ведущиеся переговоры с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, но вопрос еще не решен, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов на Российской энергетической неделе. "В настоящее время у нас есть импортные пошлины. Конечно, нам очень хочется, чтобы они были или отменены, что лучше, или снижены. Конечно, мы эти вопросы постоянно поднимаем… Этот вопрос непростой, он не решается… Исходя из наших хороших взаимоотношений, соблюдая этот баланс, мы ведем эти переговоры. Я считаю, что они проходят хорошо", - сказал он в ответ на вопрос о том, как проходят переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин на российский уголь. В мае вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на российский уголь. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
россия, рф, китай, александр новак, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
15:10 15.10.2025
 
В Минэнерго оценили переговоры с Китаем об отмене пошлин на уголь

Добыча угля
Добыча угля. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ позитивно оценивает ведущиеся переговоры с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, но вопрос еще не решен, заявил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов на Российской энергетической неделе.
"В настоящее время у нас есть импортные пошлины. Конечно, нам очень хочется, чтобы они были или отменены, что лучше, или снижены. Конечно, мы эти вопросы постоянно поднимаем… Этот вопрос непростой, он не решается… Исходя из наших хороших взаимоотношений, соблюдая этот баланс, мы ведем эти переговоры. Я считаю, что они проходят хорошо", - сказал он в ответ на вопрос о том, как проходят переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин на российский уголь.
В мае вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на российский уголь.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Минэнерго объяснило рост спроса на российский уголь в Турции
Энергетика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Александр Новак, Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
