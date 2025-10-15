Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251015/ukraina-863518122.html
Андрей Мельник, постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии, признал, что Россия никогда не была изолирована на мировой арене. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T06:09+0300
2025-10-15T06:09+0300
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Андрей Мельник, постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии, признал, что Россия никогда не была изолирована на мировой арене."Россияне великолепно понимают настроения, царящие в ООН. Это один из фактов, которые нам приходится констатировать", — отметил он в интервью телеканалу "Общественное". Мельник также подчеркнул, что у России сложились очень сильные связи со странами Глобального Юга, и к БРИКС стремятся присоединиться все больше стран. Мнение о том, что Западу удалось изолировать Россию, не соответствует действительности, добавил постпред."Русские умело играют на таких нюансах, их влияние нельзя недооценивать. Они располагают обширной дипломатической сетью с сотнями опытных специалистов. Нужно признать, что в этой сфере россияне ведут", — признал Мельник.Президент России Владимир Путин неоднократно утверждает, что страна не собирается изолироваться и будет строить взаимоотношения с теми, кто этого хочет и ценит свою репутацию. По словам главы государства, в США и Европе есть много людей, чьи взгляды совпадают с российскими, хотя не всегда власти этих стран действуют в интересах своих граждан.
06:09 15.10.2025
 
На Украине признали тактику России блестящей

Постпред Украины в ООН Мельник: Россия никогда не была изолирована на мировой арене

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Андрей Мельник, постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии, признал, что Россия никогда не была изолирована на мировой арене.
"Россияне великолепно понимают настроения, царящие в ООН. Это один из фактов, которые нам приходится констатировать", — отметил он в интервью телеканалу "Общественное".
Мельник также подчеркнул, что у России сложились очень сильные связи со странами Глобального Юга, и к БРИКС стремятся присоединиться все больше стран. Мнение о том, что Западу удалось изолировать Россию, не соответствует действительности, добавил постпред.
"Русские умело играют на таких нюансах, их влияние нельзя недооценивать. Они располагают обширной дипломатической сетью с сотнями опытных специалистов. Нужно признать, что в этой сфере россияне ведут", — признал Мельник.
Президент России Владимир Путин неоднократно утверждает, что страна не собирается изолироваться и будет строить взаимоотношения с теми, кто этого хочет и ценит свою репутацию. По словам главы государства, в США и Европе есть много людей, чьи взгляды совпадают с российскими, хотя не всегда власти этих стран действуют в интересах своих граждан.
 
