Андрей Мельник, постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии, признал, что Россия никогда не была изолирована на мировой арене. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T06:09+0300
2025-10-15T06:09+0300
2025-10-15T06:09+0300
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Андрей Мельник, постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии, признал, что Россия никогда не была изолирована на мировой арене."Россияне великолепно понимают настроения, царящие в ООН. Это один из фактов, которые нам приходится констатировать", — отметил он в интервью телеканалу "Общественное". Мельник также подчеркнул, что у России сложились очень сильные связи со странами Глобального Юга, и к БРИКС стремятся присоединиться все больше стран. Мнение о том, что Западу удалось изолировать Россию, не соответствует действительности, добавил постпред."Русские умело играют на таких нюансах, их влияние нельзя недооценивать. Они располагают обширной дипломатической сетью с сотнями опытных специалистов. Нужно признать, что в этой сфере россияне ведут", — признал Мельник.Президент России Владимир Путин неоднократно утверждает, что страна не собирается изолироваться и будет строить взаимоотношения с теми, кто этого хочет и ценит свою репутацию. По словам главы государства, в США и Европе есть много людей, чьи взгляды совпадают с российскими, хотя не всегда власти этих стран действуют в интересах своих граждан.
