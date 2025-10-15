Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе сделали заявление об оружии для Киева - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/ukraina-863518375.html
В Европе сделали заявление об оружии для Киева
В Европе сделали заявление об оружии для Киева - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Европе сделали заявление об оружии для Киева
Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил в соцсети X, что Украине пытаются продать несуществующие виды оружия, которые она не сможет использовать. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T06:22+0300
2025-10-15T06:22+0300
украина
европа
киев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил в соцсети X, что Украине пытаются продать несуществующие виды оружия, которые она не сможет использовать. Этим заявлением он отреагировал на новое исследование немецкого Института мировой экономики Киля. В этом исследовании отмечается, что, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского оружия для Киева, военная помощь Украине заметно сократилась в июле и августе. "Европа не может самостоятельно участвовать в опосредованной войне против России. США продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не способна позволить себе эти траты, чтобы вооружить Украину, у которой нет возможностей его применять", — прокомментировал он с сарказмом.Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют мирные решения, вводят страны НАТО в прямое участие в конфликте и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законными целями для России. В Кремле выразили мнение, что снабжение Украины оружием Западом не способствует мирным переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e9420680a7497f7bb8e89eff8bf490e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, киев, нато
УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, НАТО
06:22 15.10.2025
 
В Европе сделали заявление об оружии для Киева

Дизен заявил, что Украине продают несуществующее оружие

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил в соцсети X, что Украине пытаются продать несуществующие виды оружия, которые она не сможет использовать.
Этим заявлением он отреагировал на новое исследование немецкого Института мировой экономики Киля. В этом исследовании отмечается, что, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского оружия для Киева, военная помощь Украине заметно сократилась в июле и августе.
"Европа не может самостоятельно участвовать в опосредованной войне против России. США продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не способна позволить себе эти траты, чтобы вооружить Украину, у которой нет возможностей его применять", — прокомментировал он с сарказмом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют мирные решения, вводят страны НАТО в прямое участие в конфликте и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законными целями для России. В Кремле выразили мнение, что снабжение Украины оружием Западом не способствует мирным переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
 
УКРАИНАЕВРОПАКиевНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала