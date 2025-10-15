https://1prime.ru/20251015/ukraina-863518375.html

В Европе сделали заявление об оружии для Киева

В Европе сделали заявление об оружии для Киева - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Европе сделали заявление об оружии для Киева

Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил в соцсети X, что Украине пытаются продать несуществующие виды оружия, которые она не сможет использовать. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T06:22+0300

2025-10-15T06:22+0300

2025-10-15T06:22+0300

украина

европа

киев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил в соцсети X, что Украине пытаются продать несуществующие виды оружия, которые она не сможет использовать. Этим заявлением он отреагировал на новое исследование немецкого Института мировой экономики Киля. В этом исследовании отмечается, что, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского оружия для Киева, военная помощь Украине заметно сократилась в июле и августе. "Европа не может самостоятельно участвовать в опосредованной войне против России. США продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не способна позволить себе эти траты, чтобы вооружить Украину, у которой нет возможностей его применять", — прокомментировал он с сарказмом.Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют мирные решения, вводят страны НАТО в прямое участие в конфликте и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законными целями для России. В Кремле выразили мнение, что снабжение Украины оружием Западом не способствует мирным переговорам и будет иметь отрицательные последствия.

украина

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, киев, нато