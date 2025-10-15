Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Вьетнаме рассказали об инвестклимате в сфере энергетики
В Вьетнаме рассказали об инвестклимате в сфере энергетики
13:41 15.10.2025
 
В Вьетнаме рассказали об инвестклимате в сфере энергетики

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вьетнам работает над улучшением инвестиционного климата в энергетической отрасли страны для иностранных, в том числе для российских, компаний, заявил вице-премьер правительства Вьетнама Буй Тхань Шон в рамках Российской энергетической недели.
"Мы сейчас реализуем разные законодательные инициативы, чтобы улучшать инвестклимат, в том числе и в области СПГ и электроснабжения. Это открывает большие возможности для того, чтобы иностранные, в том числе и российские партнеры, с нами работали, делились опытом, наращивали наши возможности в строительстве и эксплуатации терминалов СПГ, чтобы мы смогли обеспечить энергетическую безопасность страны, развивать свою экономику высокими темпами и создать благоприятные условия для населения", - сказал Буй Тхань Шон, выступая на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов".
Буй Тхань Шон сообщил, что в прошлом году ВВП Вьетнама составил 7,5%, цель на этот год - примерно 8%. Одновременно, по его словам, власти разрабатывают дорожную карту перехода на другие источники энергии для снижения парниковых выбросов и экономии энергии.
По словам вице-премьера, Вьетнам в энергетике обеспечивает себя примерно на 70% от всех потребностей, но в планах – увеличить эту долю до 90%. В связи со значительной протяженностью страны во Вьетнаме активно строятся СПГ в разных регионах, уже заработали два терминала мощностью 4 миллиона тонн в год, планируется с 2028 года запустить в общей сложности 14 терминалов.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
