https://1prime.ru/20251015/vetnam--863543965.html

В Вьетнаме рассказали об инвестклимате в сфере энергетики

В Вьетнаме рассказали об инвестклимате в сфере энергетики - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Вьетнаме рассказали об инвестклимате в сфере энергетики

Вьетнам работает над улучшением инвестиционного климата в энергетической отрасли страны для иностранных, в том числе для российских, компаний, заявил... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:41+0300

2025-10-15T13:41+0300

2025-10-15T13:41+0300

энергетика

вьетнам

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вьетнам работает над улучшением инвестиционного климата в энергетической отрасли страны для иностранных, в том числе для российских, компаний, заявил вице-премьер правительства Вьетнама Буй Тхань Шон в рамках Российской энергетической недели. "Мы сейчас реализуем разные законодательные инициативы, чтобы улучшать инвестклимат, в том числе и в области СПГ и электроснабжения. Это открывает большие возможности для того, чтобы иностранные, в том числе и российские партнеры, с нами работали, делились опытом, наращивали наши возможности в строительстве и эксплуатации терминалов СПГ, чтобы мы смогли обеспечить энергетическую безопасность страны, развивать свою экономику высокими темпами и создать благоприятные условия для населения", - сказал Буй Тхань Шон, выступая на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов". Буй Тхань Шон сообщил, что в прошлом году ВВП Вьетнама составил 7,5%, цель на этот год - примерно 8%. Одновременно, по его словам, власти разрабатывают дорожную карту перехода на другие источники энергии для снижения парниковых выбросов и экономии энергии. По словам вице-премьера, Вьетнам в энергетике обеспечивает себя примерно на 70% от всех потребностей, но в планах – увеличить эту долю до 90%. В связи со значительной протяженностью страны во Вьетнаме активно строятся СПГ в разных регионах, уже заработали два терминала мощностью 4 миллиона тонн в год, планируется с 2028 года запустить в общей сложности 14 терминалов. Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20250928/aes-862916626.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вьетнам, российская энергетическая неделя — 2025