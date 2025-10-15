Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом
Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T06:34+0300
2025-10-15T06:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией. "Ясно, что у Зеленского есть последний шанс любой ценой вовлечь США в этот конфликт с Россией", — заявил Соскин.По мнению эксперта, передача Украине ракет Tomahawk является частью этой стратегии, однако Трамп, учитывая все возможные последствия этого шага, вероятно, не станет на это соглашаться."Это несет огромные риски — как для Америки, так и для Трампа. Полагаю, зная это, он не пойдет на такой шаг. &lt;…&gt; Что его заставит это сделать? Это не соответствует его подходу", — отметил Соскин.Ранее лидер США сообщил, что Зеленский в ходе визита 17 октября намерен запросить поставки ракет Tomahawk. По информации газеты Kyiv Post, глава Украины также планирует обсудить возможность присоединения к разработке американской системы противоракетной обороны "Золотой купол". Президент России Владимир Путин подчеркивал, что передача таких ракет Украине негативно скажется на отношениях между Россией и США, а использование этих ракет невозможно без прямого участия американских специалистов.Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, ранее выражал сомнения, что Киев получит значительное количество ракет — и даже если получит, то не сможет их применить из-за отсутствия необходимых технических средств.
06:34 15.10.2025
 
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом

Соскин: Зеленский на встрече с Трампом попробует втянуть его в конфликт с Россией

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией.
"Ясно, что у Зеленского есть последний шанс любой ценой вовлечь США в этот конфликт с Россией", — заявил Соскин.
По мнению эксперта, передача Украине ракет Tomahawk является частью этой стратегии, однако Трамп, учитывая все возможные последствия этого шага, вероятно, не станет на это соглашаться.
"Это несет огромные риски — как для Америки, так и для Трампа. Полагаю, зная это, он не пойдет на такой шаг. <…> Что его заставит это сделать? Это не соответствует его подходу", — отметил Соскин.
Ранее лидер США сообщил, что Зеленский в ходе визита 17 октября намерен запросить поставки ракет Tomahawk. По информации газеты Kyiv Post, глава Украины также планирует обсудить возможность присоединения к разработке американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что передача таких ракет Украине негативно скажется на отношениях между Россией и США, а использование этих ракет невозможно без прямого участия американских специалистов.
Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, ранее выражал сомнения, что Киев получит значительное количество ракет — и даже если получит, то не сможет их применить из-за отсутствия необходимых технических средств.
 
