В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом

В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией. "Ясно, что у Зеленского есть последний шанс любой ценой вовлечь США в этот конфликт с Россией", — заявил Соскин.По мнению эксперта, передача Украине ракет Tomahawk является частью этой стратегии, однако Трамп, учитывая все возможные последствия этого шага, вероятно, не станет на это соглашаться."Это несет огромные риски — как для Америки, так и для Трампа. Полагаю, зная это, он не пойдет на такой шаг. <…> Что его заставит это сделать? Это не соответствует его подходу", — отметил Соскин.Ранее лидер США сообщил, что Зеленский в ходе визита 17 октября намерен запросить поставки ракет Tomahawk. По информации газеты Kyiv Post, глава Украины также планирует обсудить возможность присоединения к разработке американской системы противоракетной обороны "Золотой купол". Президент России Владимир Путин подчеркивал, что передача таких ракет Украине негативно скажется на отношениях между Россией и США, а использование этих ракет невозможно без прямого участия американских специалистов.Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, ранее выражал сомнения, что Киев получит значительное количество ракет — и даже если получит, то не сможет их применить из-за отсутствия необходимых технических средств.

