https://1prime.ru/20251015/vstrecha-863518634.html
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом
Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T06:34+0300
2025-10-15T06:34+0300
2025-10-15T06:34+0300
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией. "Ясно, что у Зеленского есть последний шанс любой ценой вовлечь США в этот конфликт с Россией", — заявил Соскин.По мнению эксперта, передача Украине ракет Tomahawk является частью этой стратегии, однако Трамп, учитывая все возможные последствия этого шага, вероятно, не станет на это соглашаться."Это несет огромные риски — как для Америки, так и для Трампа. Полагаю, зная это, он не пойдет на такой шаг. <…> Что его заставит это сделать? Это не соответствует его подходу", — отметил Соскин.Ранее лидер США сообщил, что Зеленский в ходе визита 17 октября намерен запросить поставки ракет Tomahawk. По информации газеты Kyiv Post, глава Украины также планирует обсудить возможность присоединения к разработке американской системы противоракетной обороны "Золотой купол". Президент России Владимир Путин подчеркивал, что передача таких ракет Украине негативно скажется на отношениях между Россией и США, а использование этих ракет невозможно без прямого участия американских специалистов.Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, ранее выражал сомнения, что Киев получит значительное количество ракет — и даже если получит, то не сможет их применить из-за отсутствия необходимых технических средств.
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве рассказали, что может сделать Зеленский на встрече с Трампом
Соскин: Зеленский на встрече с Трампом попробует втянуть его в конфликт с Россией
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее занимавший должность советника у Леонида Кучмы, выразил на своем YouTube-канале мнение, что Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попытается втянуть его в конфликт с Россией.
"Ясно, что у Зеленского
есть последний шанс любой ценой вовлечь США
в этот конфликт с Россией", — заявил Соскин
.
По мнению эксперта, передача Украине
ракет Tomahawk является частью этой стратегии, однако Трамп
, учитывая все возможные последствия этого шага, вероятно, не станет на это соглашаться.
"Это несет огромные риски — как для Америки, так и для Трампа. Полагаю, зная это, он не пойдет на такой шаг. <…> Что его заставит это сделать? Это не соответствует его подходу", — отметил Соскин.
Ранее лидер США сообщил, что Зеленский в ходе визита 17 октября намерен запросить поставки ракет Tomahawk. По информации газеты Kyiv Post, глава Украины также планирует обсудить возможность присоединения к разработке американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что передача таких ракет Украине негативно скажется на отношениях между Россией и США, а использование этих ракет невозможно без прямого участия американских специалистов.
Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, ранее выражал сомнения, что Киев
получит значительное количество ракет — и даже если получит, то не сможет их применить из-за отсутствия необходимых технических средств.