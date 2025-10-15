https://1prime.ru/20251015/vtsiom-863537425.html

Опрос показал, какая разница в возрасте считается допустимой в отношениях

https://cdnn.1prime.ru/img/82845/34/828453422_0:153:3011:1847_1920x0_80_0_0_20abcbf882f4835fbb1f666d5b6ab045.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте не более 5-10 лет между партнерами для отношений или для вступления в брак, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Треть респондентов (34%) ответили, что максимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной - до пяти лет, еще треть (33%) - до 10 лет, а 7% считают допустимым возрастной разрыв до 15 лет. В то же время пятая часть опрошенных (20%) заявили, что разница в возрасте не имеет значения. По результатам опроса, почти половина россиян (48%) считают скорее проблемой, чем нормой отношения, в которых между партнерами разница в 15-20 лет, противоположного мнения придерживаются 40%. При этом, граждане скорее примут ситуацию, когда в паре мужчина старше женщины: лишь 16% опрошенных назвали это неприемлемым, 23% ответили, что это нормально и 55% - что допустимо, хотя и не желательно. Но если в отношениях окажется старше женщина на те же 15-20 лет, то процент неодобрения такого союза становится выше - 33% респондентов считают это неприемлемым. Нормальной ситуацию назвали 16%, а нежелательной, но допустимой - 46%. Кроме того, отношения с партнером старше себя на 15-20 лет допускают 31% граждан, и исключают такую вероятность 63% опрошенных. Тогда как союз с партнером младше себя на 15-20 лет считают допустимым 23%, и исключают 72% россиян. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

