Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, какая разница в возрасте считается допустимой в отношениях - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/vtsiom-863537425.html
Опрос показал, какая разница в возрасте считается допустимой в отношениях
Опрос показал, какая разница в возрасте считается допустимой в отношениях - 15.10.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, какая разница в возрасте считается допустимой в отношениях
Большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте не более 5-10 лет между партнерами для отношений или для вступления в брак, следует из опроса... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T12:10+0300
2025-10-15T12:10+0300
общество
бизнес
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/34/828453422_0:153:3011:1847_1920x0_80_0_0_20abcbf882f4835fbb1f666d5b6ab045.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте не более 5-10 лет между партнерами для отношений или для вступления в брак, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Треть респондентов (34%) ответили, что максимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной - до пяти лет, еще треть (33%) - до 10 лет, а 7% считают допустимым возрастной разрыв до 15 лет. В то же время пятая часть опрошенных (20%) заявили, что разница в возрасте не имеет значения. По результатам опроса, почти половина россиян (48%) считают скорее проблемой, чем нормой отношения, в которых между партнерами разница в 15-20 лет, противоположного мнения придерживаются 40%. При этом, граждане скорее примут ситуацию, когда в паре мужчина старше женщины: лишь 16% опрошенных назвали это неприемлемым, 23% ответили, что это нормально и 55% - что допустимо, хотя и не желательно. Но если в отношениях окажется старше женщина на те же 15-20 лет, то процент неодобрения такого союза становится выше - 33% респондентов считают это неприемлемым. Нормальной ситуацию назвали 16%, а нежелательной, но допустимой - 46%. Кроме того, отношения с партнером старше себя на 15-20 лет допускают 31% граждан, и исключают такую вероятность 63% опрошенных. Тогда как союз с партнером младше себя на 15-20 лет считают допустимым 23%, и исключают 72% россиян. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://1prime.ru/20251009/shatdaun-863338941.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/34/828453422_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_9771a7a62a4bfa835811bf1c9e453050.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, вциом
Общество , Бизнес, ВЦИОМ
12:10 15.10.2025
 
Опрос показал, какая разница в возрасте считается допустимой в отношениях

ВЦИОМ: большинство россиян допускают разницу между партнерами в 5-10 лет

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВлюбленные
Влюбленные - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Влюбленные. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (67%) считают допустимой разницу в возрасте не более 5-10 лет между партнерами для отношений или для вступления в брак, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Треть респондентов (34%) ответили, что максимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной - до пяти лет, еще треть (33%) - до 10 лет, а 7% считают допустимым возрастной разрыв до 15 лет. В то же время пятая часть опрошенных (20%) заявили, что разница в возрасте не имеет значения.
По результатам опроса, почти половина россиян (48%) считают скорее проблемой, чем нормой отношения, в которых между партнерами разница в 15-20 лет, противоположного мнения придерживаются 40%. При этом, граждане скорее примут ситуацию, когда в паре мужчина старше женщины: лишь 16% опрошенных назвали это неприемлемым, 23% ответили, что это нормально и 55% - что допустимо, хотя и не желательно. Но если в отношениях окажется старше женщина на те же 15-20 лет, то процент неодобрения такого союза становится выше - 33% респондентов считают это неприемлемым. Нормальной ситуацию назвали 16%, а нежелательной, но допустимой - 46%.
Кроме того, отношения с партнером старше себя на 15-20 лет допускают 31% граждан, и исключают такую вероятность 63% опрошенных. Тогда как союз с партнером младше себя на 15-20 лет считают допустимым 23%, и исключают 72% россиян.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Вид на Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне
9 октября, 14:26
 
ОбществоБизнесВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала