Введение официального выходного дня в День многодетной семьи маловероятно

https://1prime.ru/20251015/vvedenie-863517647.html
2025-10-15T05:29+0300
2025-10-15T05:29+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Введение официального выходного дня в День многодетной семьи 11 октября маловероятно, поскольку для такого решения будет нужно пересмотреть структуру праздничных и выходных дней, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В начале октября Мособлдума приняла закон об установлении в Подмосковье нового праздника - Дня многодетной семьи, его будут отмечать ежегодно 11 октября. "У нас есть, например, праздник "День семьи", но как выходного дня его нет. И если мы под каждый праздник будем делать выходной день, нам предстоит пересмотреть структуру праздничных и выходных. То есть это маловероятно", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, могли бы в правительстве масштабировать праздник на всю Россию и сделать его выходным днем. Он отметил, что сегодня уже многие субъекты России устанавливают "День многодетной семьи" на локальном уровне. Министр добавил, что после обобщения этой региональной практики Минтруд может выступить перед президентом России Владимиром Путиным с предложением сделать этот праздник общегосударственным, наравне с Днем семьи, любви и верности.
05:29 15.10.2025
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
