https://1prime.ru/20251015/vvedenie-863517647.html

Введение официального выходного дня в День многодетной семьи маловероятно

Введение официального выходного дня в День многодетной семьи маловероятно - 15.10.2025, ПРАЙМ

Введение официального выходного дня в День многодетной семьи маловероятно

Введение официального выходного дня в День многодетной семьи 11 октября маловероятно, поскольку для такого решения будет нужно пересмотреть структуру... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T05:29+0300

2025-10-15T05:29+0300

2025-10-15T05:29+0300

общество

бизнес

россия

рф

московская область

подмосковье

антон котяков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863517647.jpg?1760495360

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Введение официального выходного дня в День многодетной семьи 11 октября маловероятно, поскольку для такого решения будет нужно пересмотреть структуру праздничных и выходных дней, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В начале октября Мособлдума приняла закон об установлении в Подмосковье нового праздника - Дня многодетной семьи, его будут отмечать ежегодно 11 октября. "У нас есть, например, праздник "День семьи", но как выходного дня его нет. И если мы под каждый праздник будем делать выходной день, нам предстоит пересмотреть структуру праздничных и выходных. То есть это маловероятно", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, могли бы в правительстве масштабировать праздник на всю Россию и сделать его выходным днем. Он отметил, что сегодня уже многие субъекты России устанавливают "День многодетной семьи" на локальном уровне. Министр добавил, что после обобщения этой региональной практики Минтруд может выступить перед президентом России Владимиром Путиным с предложением сделать этот праздник общегосударственным, наравне с Днем семьи, любви и верности.

рф

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, рф, московская область, подмосковье, антон котяков, владимир путин