https://1prime.ru/20251015/vychet--863537034.html

Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"

Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" - 15.10.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"

Россияне теперь могут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы, рассказал журналистам... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T12:13+0300

2025-10-15T12:13+0300

2025-10-15T12:13+0300

экономика

россия

рф

дмитрий григоренко

максут шадаев

https://cdnn.1prime.ru/img/83323/30/833233068_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b523c36b0c89df7eae7c1b0f03bfe623.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне теперь могут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале "Госуслуг", чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. Отмечается, что сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций. Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом, пояснили в аппарате вице-премьера. "Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения. Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты", - добавили там. В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги". В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.

https://1prime.ru/20251010/nalog-863339243.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий григоренко, максут шадаев