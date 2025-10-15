Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"
Россияне теперь могут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы, рассказал журналистам... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T12:13+0300
2025-10-15T12:13+0300
экономика
россия
рф
дмитрий григоренко
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/30/833233068_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b523c36b0c89df7eae7c1b0f03bfe623.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне теперь могут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале "Госуслуг", чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. Отмечается, что сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций. Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом, пояснили в аппарате вице-премьера. "Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения. Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты", - добавили там. В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги". В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.
рф
россия, рф, дмитрий григоренко, максут шадаев
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, Максут Шадаев
12:13 15.10.2025
 
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"

Россияне смогут оформить налоговый вычет на «Госуслугах» в формате жизненной ситуации

© РИА Новости . Нина Зотина
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Налоговый кодекс. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне теперь могут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале "Госуслуг", чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.
Отмечается, что сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.
Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом, пояснили в аппарате вице-премьера.
"Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения. Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты", - добавили там.
В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги".
В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.
Россиян предупредили об удержании долгов по налогам из зарплаты
10 октября, 02:02
ЭкономикаРОССИЯРФДмитрий ГригоренкоМаксут Шадаев
 
 
Заголовок открываемого материала