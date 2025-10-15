https://1prime.ru/20251015/vyplaty-863519337.html
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Газета "Известия" сообщает, что с ноября 2025 года в России изменится расписание выплат детских пособий и пенсий."В ноябре 2025 года сроки выплат детских пособий и пенсионных выплат сдвинутся в связи с официальными праздничными днями", — отмечается в статье.Причиной изменений является празднование Дня народного единства, из-за которого выходные дни будут перенесены, и некоторые выплаты будут осуществлены раньше. Детские пособия будут выплачены 1 ноября, ежемесячные выплаты из материнского капитала начислят 5 ноября, а родители, работающие и имеющие детей до 1,5 года, получат выплаты 7 ноября.Согласно информации "Коммерсанта", пенсии также поступят раньше обычного. В случаях, когда дата выплаты приходится на праздничный или выходной день, средства обычно перечисляются в последний рабочий день перед праздниками.Ранее эксперт Ольга Дайнеко сообщала, что с 1 февраля материальный капитал и другие пособия на детей будут проиндексированы, с предполагаемым ростом на 6,8%.
