Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий - 15.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий
Газета "Известия" сообщает, что с ноября 2025 года в России изменится расписание выплат детских пособий и пенсий. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T07:15+0300
2025-10-15T07:15+0300
общество
ольга дайнеко
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Газета "Известия" сообщает, что с ноября 2025 года в России изменится расписание выплат детских пособий и пенсий."В ноябре 2025 года сроки выплат детских пособий и пенсионных выплат сдвинутся в связи с официальными праздничными днями", — отмечается в статье.Причиной изменений является празднование Дня народного единства, из-за которого выходные дни будут перенесены, и некоторые выплаты будут осуществлены раньше. Детские пособия будут выплачены 1 ноября, ежемесячные выплаты из материнского капитала начислят 5 ноября, а родители, работающие и имеющие детей до 1,5 года, получат выплаты 7 ноября.Согласно информации "Коммерсанта", пенсии также поступят раньше обычного. В случаях, когда дата выплаты приходится на праздничный или выходной день, средства обычно перечисляются в последний рабочий день перед праздниками.Ранее эксперт Ольга Дайнеко сообщала, что с 1 февраля материальный капитал и другие пособия на детей будут проиндексированы, с предполагаемым ростом на 6,8%.
2025
общество , ольга дайнеко
Общество , Ольга Дайнеко
07:15 15.10.2025
 
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий

"Известия": в ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Газета "Известия" сообщает, что с ноября 2025 года в России изменится расписание выплат детских пособий и пенсий.
"В ноябре 2025 года сроки выплат детских пособий и пенсионных выплат сдвинутся в связи с официальными праздничными днями", — отмечается в статье.
Причиной изменений является празднование Дня народного единства, из-за которого выходные дни будут перенесены, и некоторые выплаты будут осуществлены раньше. Детские пособия будут выплачены 1 ноября, ежемесячные выплаты из материнского капитала начислят 5 ноября, а родители, работающие и имеющие детей до 1,5 года, получат выплаты 7 ноября.
Согласно информации "Коммерсанта", пенсии также поступят раньше обычного. В случаях, когда дата выплаты приходится на праздничный или выходной день, средства обычно перечисляются в последний рабочий день перед праздниками.
Ранее эксперт Ольга Дайнеко сообщала, что с 1 февраля материальный капитал и другие пособия на детей будут проиндексированы, с предполагаемым ростом на 6,8%.
 
