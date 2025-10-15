https://1prime.ru/20251015/yaponiya-863544134.html

Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным

Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным - 15.10.2025, ПРАЙМ

Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным

Число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:43+0300

2025-10-15T13:43+0300

2025-10-15T13:43+0300

туризм

бизнес

япония

ближний восток

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg

ТОКИО, 15 окт – ПРАЙМ. Число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная организация по туризму. В сравнительных числах это на 108,1% больше, чем в том же месяце 2024 года, когда в Японию приехали 10,2 тысячи человек. По темпам роста Россия уступает только общему показателю по всем странам Ближнего Востока, где рост составил 109,2%. "Число туристов из России составило 21,2 тысячи человек, рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года растет на 108,1%. Несмотря на продолжающееся влияние санкций других стран, из-за роста спроса на круизы и диверсификацию стыковочных рейсов, в первую очередь через Китай, число туристов стало рекордным для сентября", - говорится в отчете организации. В целом рост туризма в Японию в сентябре составил 13,7% год к году и достиг 3,27 миллиона человек.

https://1prime.ru/20251005/tailand-863189694.html

япония

ближний восток

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, япония, ближний восток, китай