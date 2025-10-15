Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.10.2025
Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным
Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным - 15.10.2025, ПРАЙМ
Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным
Число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная... | 15.10.2025
туризм
бизнес
япония
ближний восток
китай
ТОКИО, 15 окт – ПРАЙМ. Число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная организация по туризму. В сравнительных числах это на 108,1% больше, чем в том же месяце 2024 года, когда в Японию приехали 10,2 тысячи человек. По темпам роста Россия уступает только общему показателю по всем странам Ближнего Востока, где рост составил 109,2%. "Число туристов из России составило 21,2 тысячи человек, рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года растет на 108,1%. Несмотря на продолжающееся влияние санкций других стран, из-за роста спроса на круизы и диверсификацию стыковочных рейсов, в первую очередь через Китай, число туристов стало рекордным для сентября", - говорится в отчете организации. В целом рост туризма в Японию в сентябре составил 13,7% год к году и достиг 3,27 миллиона человек.
япония
ближний восток
китай
туризм, бизнес, япония, ближний восток, китай
Туризм, Бизнес, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ
Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным

Число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек

ТОКИО, 15 окт – ПРАЙМ. Число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная организация по туризму.
В сравнительных числах это на 108,1% больше, чем в том же месяце 2024 года, когда в Японию приехали 10,2 тысячи человек. По темпам роста Россия уступает только общему показателю по всем странам Ближнего Востока, где рост составил 109,2%.
"Число туристов из России составило 21,2 тысячи человек, рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года растет на 108,1%. Несмотря на продолжающееся влияние санкций других стран, из-за роста спроса на круизы и диверсификацию стыковочных рейсов, в первую очередь через Китай, число туристов стало рекордным для сентября", - говорится в отчете организации.
В целом рост туризма в Японию в сентябре составил 13,7% год к году и достиг 3,27 миллиона человек.
ТуризмБизнесЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОККИТАЙ
 
 
