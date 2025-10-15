https://1prime.ru/20251015/zabotkin-863531905.html
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева - 15.10.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева
ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:01+0300
2025-10-15T11:01+0300
2025-10-15T11:01+0300
экономика
банки
россия
рф
алексей заботкин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "На сегодня эти данные, сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижение инфляции, позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал он на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов в Госдуме. "Банк России расценивает заявленные параметры бюджета на трехлетку, в том числе и постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель в 2030 году, как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок в предстоящие годы", - добавил зампред ЦБ. Согласно июльскому среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария регулятор ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%, инфляцию - 6-7%.
https://1prime.ru/20251014/tsb-863507612.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, россия, рф, алексей заботкин, госдума
Экономика, Банки, РОССИЯ, РФ, Алексей Заботкин, Госдума
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева
Заботкин: ЦБ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"На сегодня эти данные, сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижение инфляции, позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал он на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов в Госдуме
.
"Банк России расценивает заявленные параметры бюджета на трехлетку, в том числе и постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель в 2030 году, как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок в предстоящие годы", - добавил зампред ЦБ.
Согласно июльскому среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария регулятор ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%, инфляцию - 6-7%.
ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России