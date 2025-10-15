Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева - 15.10.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева - 15.10.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева
ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "На сегодня эти данные, сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижение инфляции, позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал он на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов в Госдуме. "Банк России расценивает заявленные параметры бюджета на трехлетку, в том числе и постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель в 2030 году, как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок в предстоящие годы", - добавил зампред ЦБ. Согласно июльскому среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария регулятор ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%, инфляцию - 6-7%.
банки, россия, рф, алексей заботкин, госдума
Экономика, Банки, РОССИЯ, РФ, Алексей Заботкин, Госдума
11:01 15.10.2025
 
В ЦБ заявили о признаках плавного выхода российской экономики из перегрева

Заботкин: ЦБ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"На сегодня эти данные, сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижение инфляции, позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал он на расширенном заседании рабочей группы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов в Госдуме.
"Банк России расценивает заявленные параметры бюджета на трехлетку, в том числе и постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель в 2030 году, как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок в предстоящие годы", - добавил зампред ЦБ.
Согласно июльскому среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария регулятор ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%, инфляцию - 6-7%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
ЦБ сообщил о замедлении экономической активности в России
Вчера, 20:17
 
Экономика Банки РОССИЯ РФ Алексей Заботкин Госдума
 
 
Заголовок открываемого материала