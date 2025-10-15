Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина не скрывает подготовку новых терактов против России, заявили в МИД - 15.10.2025
Политика
Украина не скрывает подготовку новых терактов против России, заявили в МИД
Украина не скрывает подготовку новых терактов против России, заявили в МИД - 15.10.2025, ПРАЙМ
Украина не скрывает подготовку новых терактов против России, заявили в МИД
Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, новые операции, которые утвердил Владимир Зеленский, были составлены с учетом получения ракет Tomahawk | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, новые операции, которые утвердил Владимир Зеленский, были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны Америки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Киевский режим не скрывает подготовку и новых терактов против нашей страны с целью эскалации конфликта. Об этом восьмого октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких операций СБУ против России. Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
12:12 15.10.2025
 
Украина не скрывает подготовку новых терактов против России, заявили в МИД

Захарова: Киев не скрывает подготовку новых антироссийских терактов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, новые операции, которые утвердил Владимир Зеленский, были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны Америки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевский режим не скрывает подготовку и новых терактов против нашей страны с целью эскалации конфликта. Об этом восьмого октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких операций СБУ против России. Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Сийярто оценил риск поставок ракет Tomahawk на Украину
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКиевСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФСБУВСУ
 
 
