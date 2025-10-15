https://1prime.ru/20251015/zakharova-863536277.html

Украина не скрывает подготовку новых терактов против России, заявили в МИД

2025-10-15T12:12+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, новые операции, которые утвердил Владимир Зеленский, были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны Америки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Киевский режим не скрывает подготовку и новых терактов против нашей страны с целью эскалации конфликта. Об этом восьмого октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких операций СБУ против России. Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.

