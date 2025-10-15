https://1prime.ru/20251015/zakharova-863540012.html
Захарова ответила на угрозы Макрона в адрес России
Захарова ответила на угрозы Макрона в адрес России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на угрозы Макрона в адрес России
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:09+0300
2025-10-15T13:09+0300
2025-10-15T13:09+0300
политика
россия
мировая экономика
франция
рф
эммануэль макрон
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859646350_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_239fc233531b6c994978252a31cd8152.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров по украинскому урегулированию - очередная попытка навязать РФ требования киевского режима и его кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это очередная попытка, причем исполненная в грубой манере, навязать России требования киевского режима и его кураторов", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского МИД отметила, что подобные угрозы из уст западных политиков Россия слышит уже на протяжении многих лет. "Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией", - добавила она.
https://1prime.ru/20251015/tomahawk-863536863.html
франция
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859646350_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c76286ec4c1887baa427eb80c3489a39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, франция, рф, эммануэль макрон, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, РФ, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, МИД
Захарова ответила на угрозы Макрона в адрес России
Захарова: Макрон пытается навязать России требования киевского режима
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров по украинскому урегулированию - очередная попытка навязать РФ требования киевского режима и его кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это очередная попытка, причем исполненная в грубой манере, навязать России требования киевского режима и его кураторов", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Представитель российского МИД отметила, что подобные угрозы из уст западных политиков Россия слышит уже на протяжении многих лет.
"Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией", - добавила она.
Захарова прокомментировала поддержку Каллас передачи Украине Tomahawk