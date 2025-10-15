https://1prime.ru/20251015/zakharova-863540012.html

Захарова ответила на угрозы Макрона в адрес России

2025-10-15T13:09+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров по украинскому урегулированию - очередная попытка навязать РФ требования киевского режима и его кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Это очередная попытка, причем исполненная в грубой манере, навязать России требования киевского режима и его кураторов", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского МИД отметила, что подобные угрозы из уст западных политиков Россия слышит уже на протяжении многих лет. "Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией", - добавила она.

