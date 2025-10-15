https://1prime.ru/20251015/zelenskiy-863519881.html

В ФРГ рассказали о проблеме Зеленского перед визитом в США

В ФРГ рассказали о проблеме Зеленского перед визитом в США

украина

сша

германия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с проблемой финансирования закупок ракет Tomahawk, сообщил корреспондент Кристоф Ваннер из телеканала Welt."Президент Украины уже сейчас обдумывает, как профинансировать эти Tomahawk, так как американская сторона не собирается покрывать расходы. Они хотят получить оплату, если поставки будут осуществлены", — сообщил он.Журналист указал на отсутствие единой стратегии оплаты этих ракет среди европейских союзников, а намерения Вашингтона остаются неопределенными. Ситуация с TomahawkНа прошлой неделе Трамп объявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет в Украину, однако хочет выяснить, каким образом Киев планирует их использовать.Кремль предупредил, что такой шаг может значительно обострить ситуацию, поскольку ракеты Tomahawk могут оснащаться ядерными боеголовками. Владимир Путин охарактеризовал обсуждения этого вопроса как "шантаж". Он подчеркнул, что Москва ответит усилением системы ПВО. Президент также отметил, что передача Украине таких ракет негативно отразится на отношениях между Россией и США, и использование этих ракет без участия американских военных невозможно.Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее выразил сомнение, что Украина получит значительное количество этих ракет и даже при этом не сможет их использовать из-за отсутствия необходимого оборудования.

2025

