https://1prime.ru/20251015/zelenskiy-863519881.html
В ФРГ рассказали о проблеме Зеленского перед визитом в США
В ФРГ рассказали о проблеме Зеленского перед визитом в США - 15.10.2025, ПРАЙМ
В ФРГ рассказали о проблеме Зеленского перед визитом в США
Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с проблемой финансирования закупок ракет Tomahawk, сообщил корреспондент... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T07:46+0300
2025-10-15T07:46+0300
2025-10-15T07:47+0300
украина
сша
германия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом столкнулся с проблемой финансирования закупок ракет Tomahawk, сообщил корреспондент Кристоф Ваннер из телеканала Welt."Президент Украины уже сейчас обдумывает, как профинансировать эти Tomahawk, так как американская сторона не собирается покрывать расходы. Они хотят получить оплату, если поставки будут осуществлены", — сообщил он.Журналист указал на отсутствие единой стратегии оплаты этих ракет среди европейских союзников, а намерения Вашингтона остаются неопределенными. Ситуация с TomahawkНа прошлой неделе Трамп объявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет в Украину, однако хочет выяснить, каким образом Киев планирует их использовать.Кремль предупредил, что такой шаг может значительно обострить ситуацию, поскольку ракеты Tomahawk могут оснащаться ядерными боеголовками. Владимир Путин охарактеризовал обсуждения этого вопроса как "шантаж". Он подчеркнул, что Москва ответит усилением системы ПВО. Президент также отметил, что передача Украине таких ракет негативно отразится на отношениях между Россией и США, и использование этих ракет без участия американских военных невозможно.Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее выразил сомнение, что Украина получит значительное количество этих ракет и даже при этом не сможет их использовать из-за отсутствия необходимого оборудования.
украина
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
В ФРГ рассказали о проблеме Зеленского перед визитом в США
Welt: Зеленский столкнулся с отсутствием средств на закупку ракет Tomahawk