"Мосводоканал" подал иск против актрисы Бледанс из-за долга по ЖКХ - 15.10.2025
"Мосводоканал" подал иск против актрисы Бледанс из-за долга по ЖКХ
"Мосводоканал" подал иск против актрисы Бледанс из-за долга по ЖКХ - 15.10.2025, ПРАЙМ
"Мосводоканал" подал иск против актрисы Бледанс из-за долга по ЖКХ
"Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в... | 15.10.2025, ПРАЙМ
общество
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества "Мосводоканал" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Блёданс Эвелина Висвалдовна", - сказано в материалах.Дата рассмотрения иска не назначена.Сумма, которую задолжала Блёданс, не сообщается.
общество
Общество
08:14 15.10.2025 (обновлено: 08:17 15.10.2025)
 
"Мосводоканал" подал иск против актрисы Бледанс из-за долга по ЖКХ

Мосводоканал хочет взыскать с актрисы Бледанс долги по коммунальным платежам

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Эвелина Бледанс. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества "Мосводоканал" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Блёданс Эвелина Висвалдовна", - сказано в материалах.
Дата рассмотрения иска не назначена.
Сумма, которую задолжала Блёданс, не сообщается.
