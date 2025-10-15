"Мосводоканал" подал иск против актрисы Бледанс из-за долга по ЖКХ

https://1prime.ru/20251015/zoloto--863520889.html
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества "Мосводоканал" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Блёданс Эвелина Висвалдовна", - сказано в материалах.Дата рассмотрения иска не назначена.Сумма, которую задолжала Блёданс, не сообщается.
