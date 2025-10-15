https://1prime.ru/20251015/zoloto-863520230.html

Золото обновило исторический максимум

Обновлены котировки (во втором и третьем абзацах), добавлены подробности (после третьего абзаца). МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум в среду утром, превысив 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85% относительно предыдущего закрытия - на 35,25 доллара, до 4 198,65 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал рекордных 4 209,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,98% - до 51,12 доллара за унцию. "Временная приостановка работы правительства США и "голубиные" комментарии (председателя Федеральной резервной системы США - ред.) Джерома Пауэлла стали новейшими причинами для ускорения роста котировок золота", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон (Matt Simpson). Рынки анализируют выступление главы Федрезерва США, состоявшееся во вторник. Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

