Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото обновило исторический максимум - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/zoloto-863520230.html
Золото обновило исторический максимум
Золото обновило исторический максимум - 15.10.2025, ПРАЙМ
Золото обновило исторический максимум
Обновлены котировки (во втором и третьем абзацах), добавлены подробности (после третьего абзаца). | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T07:57+0300
2025-10-15T07:57+0300
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863520230.jpg?1760504242
Обновлены котировки (во втором и третьем абзацах), добавлены подробности (после третьего абзаца). МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум в среду утром, превысив 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85% относительно предыдущего закрытия - на 35,25 доллара, до 4 198,65 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал рекордных 4 209,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,98% - до 51,12 доллара за унцию. "Временная приостановка работы правительства США и "голубиные" комментарии (председателя Федеральной резервной системы США - ред.) Джерома Пауэлла стали новейшими причинами для ускорения роста котировок золота", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон (Matt Simpson). Рынки анализируют выступление главы Федрезерва США, состоявшееся во вторник. Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex, федрезерв
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex, Федрезерв
07:57 15.10.2025
 
Золото обновило исторический максимум

Цена на золото обновила исторический максимум

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Обновлены котировки (во втором и третьем абзацах), добавлены подробности (после третьего абзаца).
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум в среду утром, превысив 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85% относительно предыдущего закрытия - на 35,25 доллара, до 4 198,65 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал рекордных 4 209,65 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,98% - до 51,12 доллара за унцию.
"Временная приостановка работы правительства США и "голубиные" комментарии (председателя Федеральной резервной системы США - ред.) Джерома Пауэлла стали новейшими причинами для ускорения роста котировок золота", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон (Matt Simpson).
Рынки анализируют выступление главы Федрезерва США, состоявшееся во вторник. Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
 
РынокТоргиСШАДжером ПауэллComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала