Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков - 16.10.2025, ПРАЙМ
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило РИА Новости,
2025-10-16T10:48+0300
2025-10-16T10:48+0300
2025-10-16T10:56+0300
экономика
бизнес
россия
роспатент
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, компания подала несколько заявок в ведомство на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различной продукции и напитков, а также предоставление услуг, в том числе виртуальных ресторанов и кафетериев. В базе Роспатента также отмечается, что это не первые товарные знаки, внесенные туда компанией. Согласно данным ведомства, 7-Еleven уже имеет в России зарегистрированные логотипы, один из них действует в стране до 2032 года.
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков
Американская сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в РФ несколько товарных знаков
