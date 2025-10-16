Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/7-eleven-863582214.html
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков - 16.10.2025, ПРАЙМ
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило РИА Новости, | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T10:48+0300
2025-10-16T10:56+0300
экономика
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, компания подала несколько заявок в ведомство на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различной продукции и напитков, а также предоставление услуг, в том числе виртуальных ресторанов и кафетериев. В базе Роспатента также отмечается, что это не первые товарные знаки, внесенные туда компанией. Согласно данным ведомства, 7-Еleven уже имеет в России зарегистрированные логотипы, один из них действует в стране до 2032 года.
https://1prime.ru/20251004/polo-863153001.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_073d46697b6888cac30ff9875381af66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
10:48 16.10.2025 (обновлено: 10:56 16.10.2025)
 
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков

Американская сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в РФ несколько товарных знаков

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Продуктовый магазин. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала несколько заявок в ведомство на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различной продукции и напитков, а также предоставление услуг, в том числе виртуальных ресторанов и кафетериев.
В базе Роспатента также отмечается, что это не первые товарные знаки, внесенные туда компанией. Согласно данным ведомства, 7-Еleven уже имеет в России зарегистрированные логотипы, один из них действует в стране до 2032 года.
Помада - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
4 октября, 15:54
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала