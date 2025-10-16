Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков

https://1prime.ru/20251016/7-eleven-863582214.html

2025-10-16T10:48+0300

2025-10-16T10:48+0300

2025-10-16T10:56+0300

экономика

бизнес

россия

роспатент

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, компания подала несколько заявок в ведомство на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различной продукции и напитков, а также предоставление услуг, в том числе виртуальных ресторанов и кафетериев. В базе Роспатента также отмечается, что это не первые товарные знаки, внесенные туда компанией. Согласно данным ведомства, 7-Еleven уже имеет в России зарегистрированные логотипы, один из них действует в стране до 2032 года.

2025

