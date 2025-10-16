https://1prime.ru/20251016/aktivy-863597301.html

В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам

В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам

2025-10-16T18:20+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена изъять замороженные российские активы к концу 2025 года, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе, представляя план укрепления безопасности ЕС к 2030 году. Его выступление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии. "План включает в себя важное обязательство: программа "репарационного кредита" (предполагающая использование замороженных российских активов — прим.ред.) должна быть выполнена до конца 2025 года", — отметил Кубилюс. Кубилюс подчеркнул, что эти финансовые средства планируется направить на военные нужды Киева, который в будущем видится Брюсселем как ключевой партнер с "инновационными решениями и боевым опытом". В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит с использованием российских замороженных активов. Она отметила, что Украина будет обязана возвратить эти средства только в случае, если Россия компенсирует "репарации". Однако в ЕС нет единого мнения на этот счет. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что требования Киева о репарациях носят характер демагогии. Министерство иностранных дел России неоднократно осуждало заморозку российских активов в Европе, называя это "воровством". Российские дипломаты указывали, что ЕС нацелен как на частные, так и на государственные средства России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на изъятие ее замороженных активов на Западе и указывал, что у Москвы есть возможность не возвращать средства, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным государствам.

