В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам - 16.10.2025
В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам
В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам - 16.10.2025, ПРАЙМ
В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам
Еврокомиссия намерена изъять замороженные российские активы к концу 2025 года, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге в... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T18:20+0300
2025-10-16T18:20+0300
россия
брюссель
киев
украина
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
ес
совет федерации
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена изъять замороженные российские активы к концу 2025 года, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе, представляя план укрепления безопасности ЕС к 2030 году. Его выступление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии. "План включает в себя важное обязательство: программа "репарационного кредита" (предполагающая использование замороженных российских активов — прим.ред.) должна быть выполнена до конца 2025 года", — отметил Кубилюс. Кубилюс подчеркнул, что эти финансовые средства планируется направить на военные нужды Киева, который в будущем видится Брюсселем как ключевой партнер с "инновационными решениями и боевым опытом". В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит с использованием российских замороженных активов. Она отметила, что Украина будет обязана возвратить эти средства только в случае, если Россия компенсирует "репарации". Однако в ЕС нет единого мнения на этот счет. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что требования Киева о репарациях носят характер демагогии. Министерство иностранных дел России неоднократно осуждало заморозку российских активов в Европе, называя это "воровством". Российские дипломаты указывали, что ЕС нацелен как на частные, так и на государственные средства России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на изъятие ее замороженных активов на Западе и указывал, что у Москвы есть возможность не возвращать средства, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным государствам.
брюссель
киев
украина
россия, брюссель, киев, украина, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, ес, совет федерации, мид рф
РОССИЯ, Брюссель, Киев, УКРАИНА, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Совет Федерации, МИД РФ
18:20 16.10.2025
 
В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам

ЕК собирается конфисковать замороженные активы РФ до конца года

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена изъять замороженные российские активы к концу 2025 года, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе, представляя план укрепления безопасности ЕС к 2030 году. Его выступление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.
"План включает в себя важное обязательство: программа "репарационного кредита" (предполагающая использование замороженных российских активов — прим.ред.) должна быть выполнена до конца 2025 года", — отметил Кубилюс.
Кубилюс подчеркнул, что эти финансовые средства планируется направить на военные нужды Киева, который в будущем видится Брюсселем как ключевой партнер с "инновационными решениями и боевым опытом".
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит с использованием российских замороженных активов. Она отметила, что Украина будет обязана возвратить эти средства только в случае, если Россия компенсирует "репарации". Однако в ЕС нет единого мнения на этот счет. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что требования Киева о репарациях носят характер демагогии.
Министерство иностранных дел России неоднократно осуждало заморозку российских активов в Европе, называя это "воровством". Российские дипломаты указывали, что ЕС нацелен как на частные, так и на государственные средства России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на изъятие ее замороженных активов на Западе и указывал, что у Москвы есть возможность не возвращать средства, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным государствам.
РОССИЯБрюссельКиевУКРАИНАСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕССовет ФедерацииМИД РФ
 
 
