В ЕС раскрыли план по замороженным российским активам

ЕК собирается конфисковать замороженные активы РФ до конца года
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена изъять замороженные российские активы к концу 2025 года, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге в Брюсселе, представляя план укрепления безопасности ЕС к 2030 году. Его выступление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.
"План включает в себя важное обязательство: программа "репарационного кредита" (предполагающая использование замороженных российских активов — прим.ред.) должна быть выполнена до конца 2025 года", — отметил Кубилюс.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит с использованием российских замороженных активов. Она отметила, что Украина будет обязана возвратить эти средства только в случае, если Россия компенсирует "репарации". Однако в ЕС нет единого мнения на этот счет. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что требования Киева о репарациях носят характер демагогии.
Министерство иностранных дел России неоднократно осуждало заморозку российских активов в Европе, называя это "воровством". Российские дипломаты указывали, что ЕС нацелен как на частные, так и на государственные средства России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на изъятие ее замороженных активов на Западе и указывал, что у Москвы есть возможность не возвращать средства, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным государствам.