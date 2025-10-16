https://1prime.ru/20251016/aktsii-863581852.html

Российский рынок акций начал торги умеренным снижением

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 538,31 пункта. В лидерах снижения стоимости - акции "Алросы" (−0,97%), "Интер РАО" (−0,88%), "Россетей Центра и Приволжья" (−0,85%), банка "Санкт-Петербург" (−0,82%), "Татнефти" ( −0,77%). В лидерах роста котировок - акции "Соллерса" (+2,51%), "Ростелекома" (+0,66%), "Мосэнерго" (+0,64%), "Озона" (+0,56%), "Магнита" (+0,38%). "На четверг сохраняем наш целевой диапазон на уровне 2500–2600 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками тестирования его нижней границы", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "О сломе нисходящего тренда по индексу Мосбиржи говорить рано. Любой негатив способен увести индикатор к цели падения 2400 пунктов. Однако рынок выглядит перепроданным, потенциал отскока нарастает. Так что ситуация на утро четверга выглядит неопределенной", - заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

