Российский рынок акций начал торги умеренным снижением - 16.10.2025
Российский рынок акций начал торги умеренным снижением
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 538,31 пункта. В лидерах снижения стоимости - акции "Алросы" (−0,97%), "Интер РАО" (−0,88%), "Россетей Центра и Приволжья" (−0,85%), банка "Санкт-Петербург" (−0,82%), "Татнефти" ( −0,77%). В лидерах роста котировок - акции "Соллерса" (+2,51%), "Ростелекома" (+0,66%), "Мосэнерго" (+0,64%), "Озона" (+0,56%), "Магнита" (+0,38%). "На четверг сохраняем наш целевой диапазон на уровне 2500–2600 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками тестирования его нижней границы", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "О сломе нисходящего тренда по индексу Мосбиржи говорить рано. Любой негатив способен увести индикатор к цели падения 2400 пунктов. Однако рынок выглядит перепроданным, потенциал отскока нарастает. Так что ситуация на утро четверга выглядит неопределенной", - заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
рынок, акции, торги, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, алроса, интер рао
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Богдан Зварич, Алексей Антонов, Мосбиржа, Алроса, Интер РАО
10:23 16.10.2025
 
Российский рынок акций начал торги умеренным снижением

Российский рынок акций начал основную торговую сессию умеренным снижением

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию четверга умеренным снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 538,31 пункта.
В лидерах снижения стоимости - акции "Алросы" (−0,97%), "Интер РАО" (−0,88%), "Россетей Центра и Приволжья" (−0,85%), банка "Санкт-Петербург" (−0,82%), "Татнефти" ( −0,77%).
В лидерах роста котировок - акции "Соллерса" (+2,51%), "Ростелекома" (+0,66%), "Мосэнерго" (+0,64%), "Озона" (+0,56%), "Магнита" (+0,38%).
"На четверг сохраняем наш целевой диапазон на уровне 2500–2600 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками тестирования его нижней границы", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"О сломе нисходящего тренда по индексу Мосбиржи говорить рано. Любой негатив способен увести индикатор к цели падения 2400 пунктов. Однако рынок выглядит перепроданным, потенциал отскока нарастает. Так что ситуация на утро четверга выглядит неопределенной", - заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Мировые цены на нефть растут
08:20
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиБогдан ЗваричАлексей АнтоновМосбиржаАлросаИнтер РАО
 
 
