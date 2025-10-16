https://1prime.ru/20251016/aktsii-863592997.html

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в четверг, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.37 мск рос на 0,49%, до 2 557,64 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,57%, до 62,27 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня вышли в плюс и стремились к сопротивлениям 2560 пунктов и 1025 пунктов соответственно на фоне выступления Владимира Путина на Российской энергетической неделе. Президент коснулся, в частности, вопросов поставок угля, нефти, природного газа, электроэнергии и ядерной энергетики", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок крайне чувствителен к политическим сигналам. Сохраняется внимание к возможному расширению санкций ЕС, в частности, в отношении энергетического сектора, а также к обсуждению судьбы замороженных отечественных активов на Западе. Внешний - и особенно внутренний - политический диалог с США остается неопределенным: Москва ожидает реакции Вашингтона после недавних консультаций по Украине, а параллельные заявления Вашингтона усугубляют нервозность, учитывая обсуждение дополнительных поставок военной техники Киеву", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Параллельно на рынке присутствует фактор нестабильности из-за внешнеторговых заявлений, обсуждается возможность уменьшения закупок российской нефти со стороны Индии и усиление давления на энергетический экспорт в результате координации между Западом и крупными мировыми покупателями, добавил он. Инвесторы сегодня не предпринимают активных действий в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая пройдет в Белом доме в пятницу, одна из ключевых тем встречи – поставки Украине ракет Tomahawk, что безусловно приведет к усилению геополитической напряженности, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Существенного снижения недельной инфляции с 7 по 13 октября не произошло. Показатель составил 0,21% после ускорения до 0,23% неделей ранее. При этом в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном во вторник, аналитики Центробанка отметили замедление экономической активности в третьем квартале", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок Рынок электроэнергетики набирает силу еще и на новостях о том, что инвестпрограмму энергокомпаний не будут увязывать с дивидендами, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста акции ПИКа (+4,22%), "Соллерса" (+3,16%), "Русгидро" (+2,87%), "Распадской" (+2,36%), НЛМК (+1,92%). После публикации финансовых результатов за третий квартал на 3,1% выросли акции ритейлера X5, акции ПИКа демонстрируют небольшой рост после затяжного снижения, спровоцированного изменением дивидендной политики, рассказал Федосов. Топ-менеджер "Русгидро" в четверг заявил, что компания ждет решения о сроке моратория на дивиденды, который пока официально не определен, отметила Кожухова. В лидерах снижения акции "Интер РАО" (−2,09%), "Ленэнерго" (привилегированные, −1,8%), "Россетей Центра и Приволжья" (−1,23%), "Новатэка" (−1,11%), "Россетей" (−0,7%). Прогнозы "До конца торгового дня мы ожидаем сохранение пониженной волатильности и узкой динамики индекса Мосбиржи. На четверг торговый диапазон по индексу Мосбиржи прогнозируем на уровне 2520-2580 пунктов", - рассказал Муштаков из ИК "Риком-траст". Ранок завершит основную торговую сессию в "зеленой зоне", считает Магомедов из ФГ "Финам". "Цикл на понижение ключевой ставки заметно затянулся, прогнозируется, что на заседании ЦБ РФ, которое пройдет 24 октября, регулятор может решиться на монетарную паузу", - отметил Силаев из УК "Альфа-капитал".

