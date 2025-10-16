https://1prime.ru/20251016/analitiki-863575044.html

Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому, при этом рост рынка чая отстает от розничного рынка продуктов питания в целом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "Доля продаж в период с июля 2024 года по июнь 2025 года в российском ритейле чая в пакетиках составила 73,7% в денежном и 69,2% в натуральном выражении. На листовой и рассыпной пришлось 25,6% в денежном и 30,4% в натуральном выражении. На прочие виды чая, в том числе в капсулах, фильтр-пакетах и стиках, пришлось менее 1% продаж", - рассказали аналитики. "Надо признать, что чай в пакетиках стал нормой для российского потребителя. В то же время мы видим, что общий рынок чая в натуральном и денежном выражении отстает от рынка в целом", - добавил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Он связал отставание с изменениями формата потребления чая и роста продаж в точках общественного питания, а также ростом популярности газированных и прохладительных напитков, в том числе холодных чаев. Также в компании отметили, что черный чай в период с июля 2024 года по июнь 2025 года составил 76,8% продаж на чайном рынке в денежном выражении, а в натуральном - 82,8%. Зеленый чай занял 12,7% от продаж в денежном выражении и 10,6% в натуральном. Остальные продажи пришлись на травяные чаи, чайные ассорти и напитки. "В то же время мы отмечаем рост интереса к чайным напиткам. Как правило, это относительно дорогие наименования с различными вкусовыми добавками. Их доля на общем фоне смотрится незначительной, но в денежном выражении они растут год к году на 15-20%. Это свидетельствует о росте интереса россиян к чайной продукции с оригинальными и необычными вкусами", - подчеркнул Ардалионов.

