Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне - 16.10.2025
Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне
2025-10-16T04:40+0300
2025-10-16T04:40+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому, при этом рост рынка чая отстает от розничного рынка продуктов питания в целом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "Доля продаж в период с июля 2024 года по июнь 2025 года в российском ритейле чая в пакетиках составила 73,7% в денежном и 69,2% в натуральном выражении. На листовой и рассыпной пришлось 25,6% в денежном и 30,4% в натуральном выражении. На прочие виды чая, в том числе в капсулах, фильтр-пакетах и стиках, пришлось менее 1% продаж", - рассказали аналитики. "Надо признать, что чай в пакетиках стал нормой для российского потребителя. В то же время мы видим, что общий рынок чая в натуральном и денежном выражении отстает от рынка в целом", - добавил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Он связал отставание с изменениями формата потребления чая и роста продаж в точках общественного питания, а также ростом популярности газированных и прохладительных напитков, в том числе холодных чаев. Также в компании отметили, что черный чай в период с июля 2024 года по июнь 2025 года составил 76,8% продаж на чайном рынке в денежном выражении, а в натуральном - 82,8%. Зеленый чай занял 12,7% от продаж в денежном выражении и 10,6% в натуральном. Остальные продажи пришлись на травяные чаи, чайные ассорти и напитки. "В то же время мы отмечаем рост интереса к чайным напиткам. Как правило, это относительно дорогие наименования с различными вкусовыми добавками. Их доля на общем фоне смотрится незначительной, но в денежном выражении они растут год к году на 15-20%. Это свидетельствует о росте интереса россиян к чайной продукции с оригинальными и необычными вкусами", - подчеркнул Ардалионов.
2025
Новости
бизнес
Бизнес, Экономика
04:40 16.10.2025
 
Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне

NTech: большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому

