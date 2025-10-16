https://1prime.ru/20251016/analitiki-863575044.html
Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне
Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне - 16.10.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне
Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому, при этом рост рынка чая отстает от розничного рынка продуктов питания в целом, подсчитали для РИА... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T04:40+0300
2025-10-16T04:40+0300
2025-10-16T04:40+0300
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863575044.jpg?1760578847
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому, при этом рост рынка чая отстает от розничного рынка продуктов питания в целом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Доля продаж в период с июля 2024 года по июнь 2025 года в российском ритейле чая в пакетиках составила 73,7% в денежном и 69,2% в натуральном выражении. На листовой и рассыпной пришлось 25,6% в денежном и 30,4% в натуральном выражении. На прочие виды чая, в том числе в капсулах, фильтр-пакетах и стиках, пришлось менее 1% продаж", - рассказали аналитики.
"Надо признать, что чай в пакетиках стал нормой для российского потребителя. В то же время мы видим, что общий рынок чая в натуральном и денежном выражении отстает от рынка в целом", - добавил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.
Он связал отставание с изменениями формата потребления чая и роста продаж в точках общественного питания, а также ростом популярности газированных и прохладительных напитков, в том числе холодных чаев.
Также в компании отметили, что черный чай в период с июля 2024 года по июнь 2025 года составил 76,8% продаж на чайном рынке в денежном выражении, а в натуральном - 82,8%. Зеленый чай занял 12,7% от продаж в денежном выражении и 10,6% в натуральном. Остальные продажи пришлись на травяные чаи, чайные ассорти и напитки.
"В то же время мы отмечаем рост интереса к чайным напиткам. Как правило, это относительно дорогие наименования с различными вкусовыми добавками. Их доля на общем фоне смотрится незначительной, но в денежном выражении они растут год к году на 15-20%. Это свидетельствует о росте интереса россиян к чайной продукции с оригинальными и необычными вкусами", - подчеркнул Ардалионов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
Аналитики рассказали, какой чай предпочитают россияне
NTech: большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках листовому, при этом рост рынка чая отстает от розничного рынка продуктов питания в целом, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Доля продаж в период с июля 2024 года по июнь 2025 года в российском ритейле чая в пакетиках составила 73,7% в денежном и 69,2% в натуральном выражении. На листовой и рассыпной пришлось 25,6% в денежном и 30,4% в натуральном выражении. На прочие виды чая, в том числе в капсулах, фильтр-пакетах и стиках, пришлось менее 1% продаж", - рассказали аналитики.
"Надо признать, что чай в пакетиках стал нормой для российского потребителя. В то же время мы видим, что общий рынок чая в натуральном и денежном выражении отстает от рынка в целом", - добавил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.
Он связал отставание с изменениями формата потребления чая и роста продаж в точках общественного питания, а также ростом популярности газированных и прохладительных напитков, в том числе холодных чаев.
Также в компании отметили, что черный чай в период с июля 2024 года по июнь 2025 года составил 76,8% продаж на чайном рынке в денежном выражении, а в натуральном - 82,8%. Зеленый чай занял 12,7% от продаж в денежном выражении и 10,6% в натуральном. Остальные продажи пришлись на травяные чаи, чайные ассорти и напитки.
"В то же время мы отмечаем рост интереса к чайным напиткам. Как правило, это относительно дорогие наименования с различными вкусовыми добавками. Их доля на общем фоне смотрится незначительной, но в денежном выражении они растут год к году на 15-20%. Это свидетельствует о росте интереса россиян к чайной продукции с оригинальными и необычными вкусами", - подчеркнул Ардалионов.