Meta переманила из Apple ведущего разработчика поисковой системы
Meta переманила из Apple ведущего разработчика поисковой системы - 16.10.2025, ПРАЙМ
Meta переманила из Apple ведущего разработчика поисковой системы
16.10.2025, ПРАЙМ
Компания Meta (запрещена в России как экстремистская) переманила из компании Apple ведущего разработчика поисковой системы на основе искусственного интеллекта
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Компания Meta (запрещена в России как экстремистская) переманила из компании Apple ведущего разработчика поисковой системы на основе искусственного интеллекта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Руководитель Apple Inc, возглавлявший разработку веб-поиска на базе искусственного интеллекта, увольняется, что стало очередным эпизодом в череде громких уходов из подразделения искусственного интеллекта компании. По словам осведомленных источников, специалист Ке Ян уходит в Meta Platforms Inc", - пишет агентство.
Отмечается, что уход этого ключевого сотрудника входит в число самых крупных увольнений из подразделения ИИ Apple в этом году, в период, отмеченный постоянным оттоком ведущих исследователей, создающих основные модели ИИ. Блумберг добавляет, что некоторые из оставшихся членов команды Apple ожидают, что в ближайшие месяцы компанию покинет еще больше людей.
