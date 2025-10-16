https://1prime.ru/20251016/apple-863575316.html

Meta переманила из Apple ведущего разработчика поисковой системы

Meta переманила из Apple ведущего разработчика поисковой системы - 16.10.2025, ПРАЙМ

Meta переманила из Apple ведущего разработчика поисковой системы

Компания Meta (запрещена в России как экстремистская) переманила из компании Apple ведущего разработчика поисковой системы на основе искусственного интеллекта,... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T04:49+0300

2025-10-16T04:49+0300

2025-10-16T04:49+0300

технологии

apple

meta

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863575316.jpg?1760579394

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Компания Meta (запрещена в России как экстремистская) переманила из компании Apple ведущего разработчика поисковой системы на основе искусственного интеллекта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Руководитель Apple Inc, возглавлявший разработку веб-поиска на базе искусственного интеллекта, увольняется, что стало очередным эпизодом в череде громких уходов из подразделения искусственного интеллекта компании. По словам осведомленных источников, специалист Ке Ян уходит в Meta Platforms Inc", - пишет агентство. Отмечается, что уход этого ключевого сотрудника входит в число самых крупных увольнений из подразделения ИИ Apple в этом году, в период, отмеченный постоянным оттоком ведущих исследователей, создающих основные модели ИИ. Блумберг добавляет, что некоторые из оставшихся членов команды Apple ожидают, что в ближайшие месяцы компанию покинет еще больше людей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, apple, meta