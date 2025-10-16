https://1prime.ru/20251016/arest-863595029.html
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" - 16.10.2025, ПРАЙМ
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:20+0300
2025-10-16T17:20+0300
2025-10-16T17:20+0300
происшествия
россия
финансы
москва
рф
алексей ананьев
промсвязьбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/88/828458858_0:144:2795:1716_1920x0_80_0_0_f6c52cb1f0b4d6bc06aff11ae7e48ee2.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , сроком на два месяца", - рассказали в суде. Срок ареста исчисляется с момента передачи Ананьева правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, уточнили в суде.
https://1prime.ru/20251009/sud-863343473.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/88/828458858_158:0:2637:1859_1920x0_80_0_0_60407a352ded6aa26d571b8e141c944e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, москва, рф, алексей ананьев, промсвязьбанк
Происшествия, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РФ, Алексей Ананьев, Промсвязьбанк
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"
Суд заочно арестовал на два месяца экс-совладельца "Промсвязьбанка" Ананьева