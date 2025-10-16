Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" - 16.10.2025, ПРАЙМ
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"
2025-10-16T17:20+0300
2025-10-16T17:20+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , сроком на два месяца", - рассказали в суде. Срок ареста исчисляется с момента передачи Ананьева правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, уточнили в суде.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
17:20 16.10.2025
 
Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка"

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ , сроком на два месяца", - рассказали в суде.
Срок ареста исчисляется с момента передачи Ананьева правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, уточнили в суде.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД Санько по делу о мошенничестве
