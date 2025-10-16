Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
Основные фондовые индексы закрылись ростом на оценке перспектив торговли
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно показали увеличение, рынки оценивали перспективы торговли и внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,1%, до 3 916,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,57%, до 2 463,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,09%, до 25 888,51 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,49% - до 3 748,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,86%, до 9 068,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,27%, до 48 277,74 пункта.
Южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 в ходе торгов обновили рекорды – увеличившись до 3 748,37 пункта и 9 109,7 пункта соответственно.
Золото продолжает обновлять рекорды, что поддержало австралийский рынок. Акции производителя золота Vault Minerals в Сиднее подорожали на 4,8%, Resolute Mining – на 3,1%, Northern Star Resources – на 1,2%.
Южнокорейский рынок поддержал оптимизм относительно перспектив торговой договоренности страны с США. Ранее в четверг советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Нак заявил об ожидании властей, что президент США Дональд Трамп посетит страну с 29 по 30 октября в связи с предстоящим 31 октября -1 ноября саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.
На этом фоне акции SK Hynix в Сеуле подорожали на 7,1%, Samsung Electronics – на 2,8%, Hyundai Motor – на 8,3%, Kia Corp – на 7,2%.
"Сегодня фондовый рынок получил поддержку за счет оптимизма вокруг торговых переговоров", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Daishin Securities Ли Кён Мин (Lee Kyoung-min).
Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику в регионе. Так, безработица в Австралии в сентябре выросла до 4,5% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 4,3%, прогноз предполагал увеличение до 4,3% с первоначального значения августа в 4,2%. Число занятых при этом увеличилось на 14,9 тысячи, тогда как ожидался рост на 17 тысяч человек.