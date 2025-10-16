Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/atr-863584714.html
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли - 16.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно показали увеличение, рынки оценивали перспективы торговли и внутреннюю | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T12:01+0300
2025-10-16T12:01+0300
рынок
торги
индексы
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
скотт бессент
kospi
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно показали увеличение, рынки оценивали перспективы торговли и внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,1%, до 3 916,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,57%, до 2 463,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,09%, до 25 888,51 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,49% - до 3 748,37 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,86%, до 9 068,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,27%, до 48 277,74 пункта. Южнокорейский KOSPI и австралийский S&amp;P/ASX 200 в ходе торгов обновили рекорды – увеличившись до 3 748,37 пункта и 9 109,7 пункта соответственно. Золото продолжает обновлять рекорды, что поддержало австралийский рынок. Акции производителя золота Vault Minerals в Сиднее подорожали на 4,8%, Resolute Mining – на 3,1%, Northern Star Resources – на 1,2%. Южнокорейский рынок поддержал оптимизм относительно перспектив торговой договоренности страны с США. Ранее в четверг советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Нак заявил об ожидании властей, что президент США Дональд Трамп посетит страну с 29 по 30 октября в связи с предстоящим 31 октября -1 ноября саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу. На этом фоне акции SK Hynix в Сеуле подорожали на 7,1%, Samsung Electronics – на 2,8%, Hyundai Motor – на 8,3%, Kia Corp – на 7,2%. "Сегодня фондовый рынок получил поддержку за счет оптимизма вокруг торговых переговоров", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Daishin Securities Ли Кён Мин (Lee Kyoung-min). В то же время торги в Китае и Гонконге сдержала сохраняющаяся напряженность в отношениях США и КНР. В пятницу Трамп объявил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику в регионе. Так, безработица в Австралии в сентябре выросла до 4,5% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 4,3%, прогноз предполагал увеличение до 4,3% с первоначального значения августа в 4,2%. Число занятых при этом увеличилось на 14,9 тысячи, тогда как ожидался рост на 17 тысяч человек.
https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863561999.html
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, скотт бессент, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Скотт Бессент, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
12:01 16.10.2025
 
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли

Основные фондовые индексы закрылись ростом на оценке перспектив торговли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно показали увеличение, рынки оценивали перспективы торговли и внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,1%, до 3 916,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,57%, до 2 463,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,09%, до 25 888,51 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,49% - до 3 748,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,86%, до 9 068,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,27%, до 48 277,74 пункта.
Южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 в ходе торгов обновили рекорды – увеличившись до 3 748,37 пункта и 9 109,7 пункта соответственно.
Золото продолжает обновлять рекорды, что поддержало австралийский рынок. Акции производителя золота Vault Minerals в Сиднее подорожали на 4,8%, Resolute Mining – на 3,1%, Northern Star Resources – на 1,2%.
Южнокорейский рынок поддержал оптимизм относительно перспектив торговой договоренности страны с США. Ранее в четверг советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Нак заявил об ожидании властей, что президент США Дональд Трамп посетит страну с 29 по 30 октября в связи с предстоящим 31 октября -1 ноября саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.
На этом фоне акции SK Hynix в Сеуле подорожали на 7,1%, Samsung Electronics – на 2,8%, Hyundai Motor – на 8,3%, Kia Corp – на 7,2%.
"Сегодня фондовый рынок получил поддержку за счет оптимизма вокруг торговых переговоров", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Daishin Securities Ли Кён Мин (Lee Kyoung-min).
В то же время торги в Китае и Гонконге сдержала сохраняющаяся напряженность в отношениях США и КНР. В пятницу Трамп объявил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику в регионе. Так, безработица в Австралии в сентябре выросла до 4,5% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 4,3%, прогноз предполагал увеличение до 4,3% с первоначального значения августа в 4,2%. Число занятых при этом увеличилось на 14,9 тысячи, тогда как ожидался рост на 17 тысяч человек.
Мосбиржа.
Московская биржа смягчит требования к free float
Вчера, 19:26
 
РынокТоргиИндексыСШАКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампСкотт БессентKOSPIShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала