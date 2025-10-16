Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами - 16.10.2025
Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами
Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами - 16.10.2025, ПРАЙМ
Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами
Российский автопром может стать одной из точек роста экспорта в Африку - Россия может предложить африканским партнерам не просто автомобили, а комплексные... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T19:12+0300
2025-10-16T19:12+0300
экономика
бизнес
россия
африка
рф
марокко
сергей катырин
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский автопром может стать одной из точек роста экспорта в Африку - Россия может предложить африканским партнерам не просто автомобили, а комплексные решения, включая запчасти и ремонт, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Автомобильный сектор может стать одной из точек роста экспорта и индустриального сотрудничества между Россией и Африкой", — сказал он. Катырин отметил устойчивый интерес стран Африки к российской автомобильной продукции. "Уже сегодня ГАЗ представлен в Марокко через десятки дилерских центров, а "Камаз" ведет переговоры о локализации производства с рядом стран африканского континента", - заметил собеседник агентства. Глава ТПП РФ добавил, что приоритетом станет развитие локальной сборки: такие проекты позволяют снижать логистические издержки, создавать рабочие места и предлагать автомобили, адаптированные к местным условиям эксплуатации. "Россия готова предлагать не просто автомобили, а комплексные решения — грузовики, фургоны, микроавтобусы и внедорожники с высоким запасом прочности, возможностью ремонта в сложных условиях и доступностью запчастей", — заключил Катырин.
африка
рф
марокко
бизнес, россия, африка, рф, марокко, сергей катырин, камаз
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, РФ, МАРОККО, Сергей Катырин, Камаз
19:12 16.10.2025
 
Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами

Глава ТПП Катырин: российский автопром может стать одной из точек роста экспорта в Африку

© РИА Новости . Анар Мовсумов
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский автопром может стать одной из точек роста экспорта в Африку - Россия может предложить африканским партнерам не просто автомобили, а комплексные решения, включая запчасти и ремонт, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Автомобильный сектор может стать одной из точек роста экспорта и индустриального сотрудничества между Россией и Африкой", — сказал он.
Катырин отметил устойчивый интерес стран Африки к российской автомобильной продукции. "Уже сегодня ГАЗ представлен в Марокко через десятки дилерских центров, а "Камаз" ведет переговоры о локализации производства с рядом стран африканского континента", - заметил собеседник агентства.
Глава ТПП РФ добавил, что приоритетом станет развитие локальной сборки: такие проекты позволяют снижать логистические издержки, создавать рабочие места и предлагать автомобили, адаптированные к местным условиям эксплуатации.
"Россия готова предлагать не просто автомобили, а комплексные решения — грузовики, фургоны, микроавтобусы и внедорожники с высоким запасом прочности, возможностью ремонта в сложных условиях и доступностью запчастей", — заключил Катырин.
ЮАР намерена диверсифицировать торговых партнеров
6 октября, 19:09
6 октября, 19:09
 
Экономика Бизнес РОССИЯ АФРИКА РФ МАРОККО Сергей Катырин Камаз
 
 
