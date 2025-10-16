https://1prime.ru/20251016/avtoprom-863599383.html

Катырин оценил перспективы автосотрудничества с африканскими партнерами

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский автопром может стать одной из точек роста экспорта в Африку - Россия может предложить африканским партнерам не просто автомобили, а комплексные решения, включая запчасти и ремонт, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Автомобильный сектор может стать одной из точек роста экспорта и индустриального сотрудничества между Россией и Африкой", — сказал он. Катырин отметил устойчивый интерес стран Африки к российской автомобильной продукции. "Уже сегодня ГАЗ представлен в Марокко через десятки дилерских центров, а "Камаз" ведет переговоры о локализации производства с рядом стран африканского континента", - заметил собеседник агентства. Глава ТПП РФ добавил, что приоритетом станет развитие локальной сборки: такие проекты позволяют снижать логистические издержки, создавать рабочие места и предлагать автомобили, адаптированные к местным условиям эксплуатации. "Россия готова предлагать не просто автомобили, а комплексные решения — грузовики, фургоны, микроавтобусы и внедорожники с высоким запасом прочности, возможностью ремонта в сложных условиях и доступностью запчастей", — заключил Катырин.

