"Автоваз" хочет зарегистрировать новый товарный знак

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство 14 октября. В качестве заявителя указано акционерное общество "Автоваз". Компания хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut для производства и продажи автомобилей и аксессуаров к ним.
