"Автоваз" хочет зарегистрировать новый товарный знак - 16.10.2025
"Автоваз" хочет зарегистрировать новый товарный знак
"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 16.10.2025
2025-10-16T21:40+0300
2025-10-16T21:40+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство 14 октября. В качестве заявителя указано акционерное общество "Автоваз". Компания хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut для производства и продажи автомобилей и аксессуаров к ним.
1920
1920
true
21:40 16.10.2025
 
"Автоваз" хочет зарегистрировать новый товарный знак

"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство 14 октября. В качестве заявителя указано акционерное общество "Автоваз".
Компания хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut для производства и продажи автомобилей и аксессуаров к ним.
"АвтоВАЗ" начал подготовку к сертификации Lada Azimut
9 октября, 15:01
