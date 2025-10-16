"Автоваз" хочет зарегистрировать новый товарный знак

https://1prime.ru/20251016/avtovaz-863604429.html

"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut

экономика

бизнес

автоваз

роспатент

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/77841/11/778411174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8afa90f0231dd3662582eb319184af93.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство 14 октября. В качестве заявителя указано акционерное общество "Автоваз". Компания хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut для производства и продажи автомобилей и аксессуаров к ним.

автоваз, роспатент