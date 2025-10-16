https://1prime.ru/20251016/balans-863585456.html
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны снизился в августе
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны снизился в августе - 16.10.2025, ПРАЙМ
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны снизился в августе
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, сообщает... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T12:18+0300
2025-10-16T12:18+0300
2025-10-16T12:18+0300
экономика
мировая экономика
финансы
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 6,9 миллиарда евро по сравнению с первоначальным значением июля в 12,4 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20251016/pushkov-863578307.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, евростат
Экономика, Мировая экономика, Финансы, Евростат
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны снизился в августе
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до миллиарда евро
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 6,9 миллиарда евро по сравнению с первоначальным значением июля в 12,4 миллиарда евро.
Пушков сделал заявление о распаде ЕС