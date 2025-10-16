https://1prime.ru/20251016/balans-863585456.html

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны снизился в августе

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 6,9 миллиарда евро по сравнению с первоначальным значением июля в 12,4 миллиарда евро.

