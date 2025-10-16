Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с Euroclear Bank 31,6 миллиарда рублей в пользу Сбербанка - 16.10.2025
Суд взыскал с Euroclear Bank 31,6 миллиарда рублей в пользу Сбербанка
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:38+0300
2025-10-16T17:38+0300
происшествия
финансы
банки
москва
сбербанк
euroclear bank
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец потребовал взыскать убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Кроме того, истец попросил начислять ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.
москва
финансы, банки, москва, сбербанк, euroclear bank
Происшествия, Финансы, Банки, МОСКВА, Сбербанк, Euroclear Bank
17:38 16.10.2025
 
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец потребовал взыскать убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Кроме того, истец попросил начислять ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.
