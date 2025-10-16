https://1prime.ru/20251016/bank-863595682.html

Суд взыскал с Euroclear Bank 31,6 миллиарда рублей в пользу Сбербанка

2025-10-16T17:38+0300

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец потребовал взыскать убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Кроме того, истец попросил начислять ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.

