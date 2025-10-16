https://1prime.ru/20251016/belorussiya-863600561.html

В Белоруссии хотят ввести новую ставку подоходного налога со сверхдоходов

2025-10-16T19:56+0300

МИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. В Белоруссии рассматривают целесообразность введения еще одной ставки подоходного налога со сверхдоходов, она будет касаться самых обеспеченных граждан, сообщил министр по налогам и сборам страны Дмитрий Кийко. "Как предложение (повышение ставки налога со сверхдоходов - ред.) имеет право на жизнь. Тем не менее по итогам обсуждения решено продолжить эту дискуссию в парламенте. Поэтому, я думаю, подробности мы будем обсуждать, когда документы непосредственно поступят в парламент, и там начнется конкретное обсуждение", - приводит слова министра агентство Белта. Глава министерства подчеркнул, что повышение ставки подоходного налога - это "предложение по повышению справедливости налогообложения". "Называется прогрессивное налогообложение - чем больше у тебя уровень дохода, тем больше тебе предлагается заплатить ставку… Мы с 2024 года повысили ставку подоходного налога - применяется 25% (при стандартной ставке в 13% – ред.) для доходов свыше 200 тысяч белорусских рублей (в год, около 67,8 тысячи долларов – ред.)", - напомнил Кийко. Он отметил, что это не касается абсолютного большинства граждан, которые получают доходы в виде заработной платы. "Если мы возьмем работоспособное наше население - это более 4 миллионов человек, то повышенная ставка коснулась чуть менее 8 тысяч человек. Тем не менее в доходы местных бюджетов поступило порядка 200 миллионов белорусских рублей (свыше 67,8 миллионов долларов – ред.). А это сумма уже значительная", - сообщил Кийко. По его словам, возник вопрос о том, чтобы рассмотреть возможность введения и еще одной ставки налога - для еще более обеспеченной группы граждан. "На сегодняшний день мы их оцениваем - порядка одной тысячи человек. Это не касается большинства наших граждан", - сказал Кийко. При этом он заметил, что здесь главное не перегнуть палку. В Белоруссии с 2024 года введена ставка подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч белорусских рублей за календарный год. Повышенная ставка применяется только к той сумме, на которую превышен установленный порог, а доходы граждан до 200 тысяч белорусских рублей облагаются по привычной ставке в 13%. Речь идет о доходах, полученных из источников в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.

белоруссия

