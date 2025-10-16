https://1prime.ru/20251016/belorussiya-863600736.html
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента
2025-10-16T19:58+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
МИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет страны. "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2025 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 206,8 миллиарда белорусских рублей (более 70 миллиардов долларов - ред.), или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-сентября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте статкомитета. Отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7%". Ранее Национальный статкомитет страны сообщал, что ВВП Белоруссии за первое полугодие 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае ВВП демонстрировал рост на 2,5%. Прогнозные параметры развития страны на 2025 год предполагают рост ВВП на 4,1%.
