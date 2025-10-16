Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента - 16.10.2025
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента
МИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет страны. "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2025 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 206,8 миллиарда белорусских рублей (более 70 миллиардов долларов - ред.), или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-сентября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте статкомитета. Отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7%". Ранее Национальный статкомитет страны сообщал, что ВВП Белоруссии за первое полугодие 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае ВВП демонстрировал рост на 2,5%. Прогнозные параметры развития страны на 2025 год предполагают рост ВВП на 4,1%.
19:58 16.10.2025
 
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента

ВВП Белоруссии за девять месяцев вырос на 1,6 процента по сравнению с прошлым годом

© flickr.com / mikestuartwoodФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет страны.
"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2025 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 206,8 миллиарда белорусских рублей (более 70 миллиардов долларов - ред.), или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-сентября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте статкомитета.
Отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7%".
Ранее Национальный статкомитет страны сообщал, что ВВП Белоруссии за первое полугодие 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае ВВП демонстрировал рост на 2,5%. Прогнозные параметры развития страны на 2025 год предполагают рост ВВП на 4,1%.
