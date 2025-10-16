https://1prime.ru/20251016/belorussiya-863600736.html

ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента

ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента - 16.10.2025, ПРАЙМ

ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 1,6 процента

ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T19:58+0300

2025-10-16T19:58+0300

2025-10-16T19:58+0300

экономика

мировая экономика

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/75887/62/758876276_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ca9af001e60266a3e0b334dd76600cea.jpg

МИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статкомитет страны. "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2025 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 206,8 миллиарда белорусских рублей (более 70 миллиардов долларов - ред.), или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-сентября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте статкомитета. Отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7%". Ранее Национальный статкомитет страны сообщал, что ВВП Белоруссии за первое полугодие 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае ВВП демонстрировал рост на 2,5%. Прогнозные параметры развития страны на 2025 год предполагают рост ВВП на 4,1%.

https://1prime.ru/20251016/belorussiya-863600561.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, белоруссия