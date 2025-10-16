Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно растут - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/birzhi-863579684.html
Биржи АТР преимущественно растут
Биржи АТР преимущественно растут - 16.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно растут
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на возможном снижении торговой напряженности между США и Китаем,... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T08:28+0300
2025-10-16T08:28+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
скотт бессент
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на возможном снижении торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,1%, до 3 916,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,19%, до 2 473,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,53%, до 25 772,8 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 2,01%, до 3 730,86 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,77%, до 9 060,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,22%, до 48 252 пунктов. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. "Балансирование на грани войны США и Китая еще продолжается", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). "Ситуация может измениться, если Китай откажется от угрозы ограничения экспорта редкоземельных металлов, а США отменят повышение тарифов до 100%, запланированное на 1 ноября", - добавил он. Впрочем, до этих решений на рынках будет сохраняться беспокойство, заключает Родда.
https://1prime.ru/20251016/neft-863579261.html
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_81:0:2748:2000_1920x0_80_0_0_de498f660235839856514eee3c800f2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:28 16.10.2025
 
Биржи АТР преимущественно растут

Биржи АТР в основном растут на возможном снижении напряженности между США и КНР

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Биржевые торги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на возможном снижении торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,1%, до 3 916,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,19%, до 2 473,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,53%, до 25 772,8 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 2,01%, до 3 730,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,77%, до 9 060,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,22%, до 48 252 пунктов.
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
"Балансирование на грани войны США и Китая еще продолжается", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
"Ситуация может измениться, если Китай откажется от угрозы ограничения экспорта редкоземельных металлов, а США отменят повышение тарифов до 100%, запланированное на 1 ноября", - добавил он.
Впрочем, до этих решений на рынках будет сохраняться беспокойство, заключает Родда.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Мировые цены на нефть растут
08:20
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампСкотт БессентShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала