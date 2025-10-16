https://1prime.ru/20251016/birzhi-863579684.html

Биржи АТР преимущественно растут

экономика

рынок

торги

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

скотт бессент

shenzhen composite

hang seng index

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на возможном снижении торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,1%, до 3 916,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,19%, до 2 473,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,53%, до 25 772,8 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 2,01%, до 3 730,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,77%, до 9 060,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,22%, до 48 252 пунктов. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. "Балансирование на грани войны США и Китая еще продолжается", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). "Ситуация может измениться, если Китай откажется от угрозы ограничения экспорта редкоземельных металлов, а США отменят повышение тарифов до 100%, запланированное на 1 ноября", - добавил он. Впрочем, до этих решений на рынках будет сохраняться беспокойство, заключает Родда.

сша

китай

азиатско-тихоокеанский регион

2025

