Биржи АТР преимущественно растут

Биржи АТР в основном растут на возможном снижении напряженности между США и КНР
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на возможном снижении торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,1%, до 3 916,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,19%, до 2 473,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,53%, до 25 772,8 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 2,01%, до 3 730,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,77%, до 9 060,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,22%, до 48 252 пунктов.
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
"Балансирование на грани войны США и Китая еще продолжается", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
"Ситуация может измениться, если Китай откажется от угрозы ограничения экспорта редкоземельных металлов, а США отменят повышение тарифов до 100%, запланированное на 1 ноября", - добавил он.
Впрочем, до этих решений на рынках будет сохраняться беспокойство, заключает Родда.